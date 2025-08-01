Держзраду інкримінують трьом експоліцейським з Харківщини: що вони робили
Двом експравоохоронцям з Куп’янська та одному з Вовчанська повідомили про підозру за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Як встановило слідство, на початку повномасштабної війни вони працювали на окупантів.
На той час в окупованому Купʼянську один з поліціянтів добровільно обійняв посаду «исполняющего обязанности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности», а згодом — «оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №1». На місяць йому платили 50 тисяч рублів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Ще один тодішній співробітник поліції в Куп’янську також приєднався до окупаційного правоохоронного органу та виконував обов’язки у підрозділі, який росіяни позиціювали як карний розшук.
Третій фігурант співпрацював з окупантами у місті Вовчанськ. Разом з російськими військовими він патрулював вулиці, чергував на блокпосту, перевіряв документи у громадян та оглядав транспортні засоби. Згодом обійняв посаду «оперуполномоченного отделения уголовного розыска отделения полиции №3».
“Усі троє фігурантів сприяли встановленню та зміцненню окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях Харківщини”, – наголошують у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 18:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двом експравоохоронцям з Куп’янська та одному з Вовчанська повідомили про підозру за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності.".