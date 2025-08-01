Госизмену вменяют троим экс-полицейским из Харьковской области: что они делали

Двоим экс-правоохранителям из Купянска и одному из Волчанска сообщили о подозрении по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ), и коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Как установило следствие, в начале полномасштабной войны они добровольно работали на оккупантов.

В то время в оккупированном Купянске один из полицейских занял должность «исполняющего обязанности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности», а впоследствии — «оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №1». В месяц ему платили 50 тысяч рублей, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Еще один тогдашний сотрудник полиции в Купянске также присоединился к оккупационному правоохранительному органу и работал в подразделении, которое россияне позиционировали как уголовный розыск.

Третий фигурант сотрудничал с оккупантами в Волчанске. Вместе с российскими военными он патрулировал улицы, дежурил на блокпосту, проверял документы у граждан и осматривал транспортные средства. Впоследствии занял должность «оперуполномоченного отделения уголовного розыска отделения полиции №3».

«Все трое фигурантов способствовали установлению и укреплению оккупационной власти на временно захваченных территориях Харьковской области», — отмечают в прокуратуре.