Live
  • Пт 01.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.71
  • EUR 47.75

Госизмену вменяют троим экс-полицейским из Харьковской области: что они делали

Общество 18:36   01.08.2025
Елена Нагорная
Госизмену вменяют троим экс-полицейским из Харьковской области: что они делали

Двоим экс-правоохранителям из Купянска и одному из Волчанска сообщили о подозрении по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ), и коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Как установило следствие, в начале полномасштабной войны они добровольно работали на оккупантов.

В то время в оккупированном Купянске один из полицейских занял должность «исполняющего обязанности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности», а впоследствии — «оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции №1». В месяц ему платили 50 тысяч рублей, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Еще один тогдашний сотрудник полиции в Купянске также присоединился к оккупационному правоохранительному органу и работал в подразделении, которое россияне позиционировали как уголовный розыск.

Третий фигурант сотрудничал с оккупантами в Волчанске. Вместе с российскими военными он патрулировал улицы, дежурил на блокпосту, проверял документы у граждан и осматривал транспортные средства. Впоследствии занял должность «оперуполномоченного отделения уголовного розыска отделения полиции №3».

«Все трое фигурантов способствовали установлению и укреплению оккупационной власти на временно захваченных территориях Харьковской области», — отмечают в прокуратуре.

Читайте также: В пыточной в Купянске удерживали 150 человек: в деле – 18 подозреваемых 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
Терехов предлагает работу в Харькове: рассказал, сколько экономят на проезде📹
01.08.2025, 12:55
«Шахеды» с реактивным двигателем. Угрожают ли они Харькову?
«Шахеды» с реактивным двигателем. Угрожают ли они Харькову?
31.07.2025, 19:24
В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин
В Харькове — случай бешенства: где объявили карантин
01.08.2025, 16:18
Новости Харькова — главное за 1 августа: обнаружили катакомбы в центре
Новости Харькова — главное за 1 августа: обнаружили катакомбы в центре
01.08.2025, 16:50
Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области
Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области
31.07.2025, 14:37
Скандальная стройка возле «Гиганта» в Харькове: общественность — в деле
Скандальная стройка возле «Гиганта» в Харькове: общественность — в деле
01.08.2025, 19:08

Новости по теме:

11:00
Работали бывшие «беркутовцы»: харьковчан подозревают в помощи ДРГ врага
11:52
Обещали 1000$: десять лет тюрьмы могут получить харьковчане за поджог авто ВСУ
10:00
Экс-военный подрывал авто ВСУ: харьковчан подозревают в работе на ГРУ РФ
11:00
СБУ собрала «коллекцию коллаборанток» на Харьковщине
11:17
Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Госизмену вменяют троим экс-полицейским из Харьковской области: что они делали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 18:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоим экс-правоохранителям из Купянска и одному из Волчанска сообщили о подозрении по фактам госизмены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности.".