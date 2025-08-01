Трамвай і тролейбус змінять маршрути в суботу в Харкові
З 9:30 до 17:00 2 серпня змінять маршрути трамвай №20 та тролейбус №12.
У цей час АТ «Харківобленерго» проводитиме ремонтні роботи та знеструмить деякі ділянки контактної мережі наземного електротранспорту, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.
Рух трамваїв буде припинено на вул. Клочківській, на ділянці від вул. Європейської до пр. Перемоги, та тролейбусів на вул. 23 Серпня, на ділянці від вул. Клочківської до пр. Науки.
Трамваї та тролейбуси курсуватимуть так:
трамвай №20 (частина 1): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;
трамвай №20 (частина 2): розворотне коло «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – вул. Клочківська – розворотне коло «Мала Данилівка»;
тролейбус 12: розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – Харківське шосе – вул. Дерев’янка – пр. Науки – ст. м. «Держпром».
Також на період змін у русі трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус: пр. Перемоги (розворотне коло) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Європейська.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 17:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 17:00 2 серпня змінять маршрути трамвай №20 та тролейбус №12.".