Трамвай и троллейбус изменят маршруты в субботу в Харькове
С 9:30 до 17:00 2 августа изменят маршруты трамвай №20 и троллейбус №12.
В это время АО «Харьковоблэнерго» будет проводить ремонтные работы и обесточит некоторые участки контактной сети наземного электротранспорта, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.
Движение трамваев будет прекращено на ул. Клочковской, на участке от ул. Европейской до пр. Победы, а троллейбусов — по ул. 23 Августа, на участке от ул. Клочковской до пр. Науки.
Трамваи и троллейбусы будут курсировать так:
трамвай №20 (часть 1): разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская»;
трамвай №20 (часть 2): разворотный круг «Пр. Победы» — пр. Победы — ул. Клочковская — разворотный круг «Малая Даниловка»;
троллейбус №12: разворотный круг «Ул. Рудыка» — ул. Лесопарковская — ул. Вадима Манько — Харьковское шоссе — ул. Деревянко — пр. Науки — ст. м. «Госпром».
Также на период изменений в движении трамваев будет курсировать временный автобус: пр. Победы (разворотный круг) — пр. Победы — ул. Клочковская — ул. Европейская.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: новости Харькова, трамвай, транспорт, троллейбус;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 17:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 17:00 2 августа изменят маршруты трамвай №20 и троллейбус №12.".