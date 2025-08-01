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У Харкові судитимуть 22-річну фанатку “русского мира”

Суспільство 14:06   01.08.2025
Оксана Горун
У Харкові судитимуть 22-річну фанатку “русского мира”

22-річна жінка, на думку слідчих, розповсюджувала в соцмережах меседжі, які повторювали тези російської пропаганди. 

Громадянка України, яка народилася вже у незалежній країні, висловлювала проросійську позицію в інтернеті.

“Мешканка Харкова публічно публікувала в соцмережах повідомлення, які повторюють меседжі російської пропаганди та заперечують факти збройної агресії рф. Жінка коментувала відео про підрив Курахівського водосховища в Донецькій області. Вона стверджувала, що вибух нібито здійснили Збройні Сили України, перекладаючи відповідальність з російських військових на українську сторону. Також фігурантка публічно висловлювала підтримку анексії Криму“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Справу фанатки “русского мира” розслідували. До суду передали обвинувальний акт. Жінку звинувачують у поширенні матеріалів, які містять виправдання збройної агресії РФ проти України.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «У Харкові судитимуть 22-річну фанатку “русского мира”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 14:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "22-річна жінка, на думку слідчих, розповсюджувала в соцмережах меседжі, які повторювали тези російської пропаганди".