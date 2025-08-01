В Харькове будут судить 22-летнюю фанатку «русского мира»

22-летняя женщина, по мнению следователей, распространяла в соцсетях месседжи, которые повторяли тезисы российской пропаганды.

Гражданка Украины, родившаяся уже в независимой стране, выражала пророссийскую позицию в интернете.

«Жительница Харькова публично публиковала в соцсетях сообщения, повторяющие месседжи российской пропаганды и отрицающие факты вооруженной агрессии рф. Женщина комментировала видео о подрыве Кураховского водохранилища в Донецкой области. Она утверждала, что взрыв якобы совершили Вооруженные Силы Украины, перекладывая ответственность с российских военных на украинскую сторону. Также фигурантка публично выражала поддержку аннексии Крыма», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Дело фанатки «русского мира» расследовали. В суд передали обвинительный акт. Женщину обвиняют в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.