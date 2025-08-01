В Харькове будут судить 22-летнюю фанатку «русского мира»
22-летняя женщина, по мнению следователей, распространяла в соцсетях месседжи, которые повторяли тезисы российской пропаганды.
Гражданка Украины, родившаяся уже в независимой стране, выражала пророссийскую позицию в интернете.
«Жительница Харькова публично публиковала в соцсетях сообщения, повторяющие месседжи российской пропаганды и отрицающие факты вооруженной агрессии рф. Женщина комментировала видео о подрыве Кураховского водохранилища в Донецкой области. Она утверждала, что взрыв якобы совершили Вооруженные Силы Украины, перекладывая ответственность с российских военных на украинскую сторону. Также фигурантка публично выражала поддержку аннексии Крыма», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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Дело фанатки «русского мира» расследовали. В суд передали обвинительный акт. Женщину обвиняют в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, прокуратура, пропаганда, русский мир, суд;
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 14:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летняя женщина, по мнению следователей, распространяла в соцсетях месседжи, которые повторяли тезисы российской пропаганды".