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В Харькове будут судить 22-летнюю фанатку «русского мира»

Общество 14:06   01.08.2025
Оксана Горун
В Харькове будут судить 22-летнюю фанатку «русского мира»

22-летняя женщина, по мнению следователей, распространяла в соцсетях месседжи, которые повторяли тезисы российской пропаганды. 

Гражданка Украины, родившаяся уже в независимой стране, выражала пророссийскую позицию в интернете.

«Жительница Харькова публично публиковала в соцсетях сообщения, повторяющие месседжи российской пропаганды и отрицающие факты вооруженной агрессии рф. Женщина комментировала видео о подрыве Кураховского водохранилища в Донецкой области. Она утверждала, что взрыв якобы совершили Вооруженные Силы Украины, перекладывая ответственность с российских военных на украинскую сторону. Также фигурантка публично выражала поддержку аннексии Крыма», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Дело фанатки «русского мира» расследовали. В суд передали обвинительный акт. Женщину обвиняют в распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 14:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22-летняя женщина, по мнению следователей, распространяла в соцсетях месседжи, которые повторяли тезисы российской пропаганды".