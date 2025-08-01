Замкнув і відрізав волосся: в Харкові судитимуть нав’язливого шанувальника

У Харкові під суд одразу за трьома статтями Кримінального кодексу піде 39-річний чоловік. Він знайшов злочинний спосіб привернути увагу жінки, постраждала ще одна.

“10 червня 2025 року близько 16:35 чоловік у стані алкогольного сп’яніння проник через вікно першого поверху до квартири на вулиці Франтішека Крала у Харкові, де перебували дві жінки. Одна з них подобалась фігуранту, і він всіма способами проявляв до неї увагу. Проте цього разу “метод” був інший. Потрапивши всередину, зловмисник зачинив вікно та, знайшовши ключі, замкнув вхідні двері, повністю заблокувавши потерпілим можливість вийти з приміщення. Він відрізав частину волосся своєї знайомої, після чого почав бити обох жінок руками та ногами“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, під замком жінки знаходилися три години. Щоб врятувати їх, довелося залучити спецпідрозділ КОРД. Поліціянти звільнили постраждалих о 19:40, провівши операцію “Грім”. Їх мучителя затримали. Наразі він у СІЗО. Прокуратура вже передала обвинувальний акт до суду. Чоловікові доведеться відповідати за трьома статтями: за незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення в житло та погрози вбивством. Прокурори зазначили, що раніше обвинувачений уже був неодноразово засуджений.