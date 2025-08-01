Запер и отрезал волосы: в Харькове будут судить навязчивого поклонника

В Харькове под суд сразу по трем статьям Уголовного кодекса пойдет 39-летний мужчина. Он нашел преступный способ привлечь внимание женщины, пострадала еще одна.

«10 июня 2025 около 16:35 мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник через окно первого этажа в квартиру на улице Франтишека Крала в Харькове, где находились две женщины. Одна из них нравилась фигуранту, и он всеми способами проявлял к ней внимание. Однако на этот раз метод был иной. Попав внутрь, злоумышленник закрыл окно и, найдя ключи, запер входную дверь, полностью заблокировав пострадавшим возможность выйти из помещения. Он отрезал часть волос своей знакомой, после чего начал избивать обеих женщин руками и ногами», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, взаперти с тираном женщины находились три часа. Чтобы спасти их, пришлось привлечь спецподразделение КОРД. Полицейские освободили пострадавших в 19:40, проведя операцию «Гром». Их мучителя задержали. Сейчас он в СИЗО. Прокуратура уже передала обвинительный акт в суд. Мужчине придется отвечать по трем статьям: за незаконное лишение свободы, незаконное проникновение в жилье и угрозу убийством. Прокуроры отметили, что ранее обвиняемый уже был неоднократно судим.