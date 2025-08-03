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Чотирьох людей, зокрема дитину, врятували вогнеборці Харківщини під час пожежі

Події 12:09   03.08.2025
Оксана Якушко
Чотирьох людей, зокрема дитину, врятували вогнеборці Харківщини під час пожежі

Росіяни сьогодні вночі атакували мирних жителів ударними БпЛА, повідомляє ДСНС Харківщини.

У Чугуєві внаслідок ударів БпЛА горіли приватна господарча споруда та конструкції зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи.

У Балаклії внаслідок удару ворожих БпЛА горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1000 м₂ та суха трава на площі 1500 м₂. Вогнеборці врятувати 4 людей, зокрема дитину.

Внаслідок повторного обстрілу пошкоджені два пожежних автомобілі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2025 в 12:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни сьогодні вночі атакували мирних жителів ударними БпЛА, повідомляє ДСНС Харківщини.".