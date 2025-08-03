Чотирьох людей, зокрема дитину, врятували вогнеборці Харківщини під час пожежі

Росіяни сьогодні вночі атакували мирних жителів ударними БпЛА, повідомляє ДСНС Харківщини.

У Чугуєві внаслідок ударів БпЛА горіли приватна господарча споруда та конструкції зруйнованого вибухом будинку. Постраждали 3 особи.

У Балаклії внаслідок удару ворожих БпЛА горіли 8 приватних будинків на загальній площі 1000 м₂ та суха трава на площі 1500 м₂. Вогнеборці врятувати 4 людей, зокрема дитину.

Внаслідок повторного обстрілу пошкоджені два пожежних автомобілі.