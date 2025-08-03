Четырых людей, в том числе ребенка, спасли пожарные Харьковщины
Россияне сегодня ночью атаковали мирных жителей ударными БпЛА, сообщает ГСЧС Харьковщины.
В Чугуеве в результате ударов БпЛА горели частное хозяйственное сооружение и конструкции разрушенного взрывом дома. Пострадали 3 человека.
В Балаклее в результате удара вражеских БпЛА горели 8 частных домов на общей площади 1000 м² и сухая трава на площади 1500 м². Пожарные спасти 4 человека, в том числе ребенка.
В результате повторного обстрела повреждены два пожарных автомобиля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС в Харьковской области, пожары;
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 12:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сегодня ночью атаковали мирных жителей ударными БпЛА, сообщает ГСЧС Харьковщины.".