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Четырых людей, в том числе ребенка, спасли пожарные Харьковщины

Происшествия 12:09   03.08.2025
Оксана Якушко
Четырых людей, в том числе ребенка, спасли пожарные Харьковщины

Россияне сегодня ночью атаковали мирных жителей ударными БпЛА, сообщает ГСЧС Харьковщины.

В Чугуеве в результате ударов БпЛА горели частное хозяйственное сооружение и конструкции разрушенного взрывом дома. Пострадали 3 человека.

В Балаклее в результате удара вражеских БпЛА горели 8 частных домов на общей площади 1000 м² и сухая трава на площади 1500 м². Пожарные спасти 4 человека, в том числе ребенка.

В результате повторного обстрела повреждены два пожарных автомобиля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2025 в 12:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне сегодня ночью атаковали мирных жителей ударными БпЛА, сообщает ГСЧС Харьковщины.".