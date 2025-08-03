Четырых людей, в том числе ребенка, спасли пожарные Харьковщины

Россияне сегодня ночью атаковали мирных жителей ударными БпЛА, сообщает ГСЧС Харьковщины.

В Чугуеве в результате ударов БпЛА горели частное хозяйственное сооружение и конструкции разрушенного взрывом дома. Пострадали 3 человека.

В Балаклее в результате удара вражеских БпЛА горели 8 частных домов на общей площади 1000 м² и сухая трава на площади 1500 м². Пожарные спасти 4 человека, в том числе ребенка.

В результате повторного обстрела повреждены два пожарных автомобиля.