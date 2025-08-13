Допомагав росіянам грабувати односельців: житель Липців сяде на 11 років

Вирок отримав 29-річний мешканець селища Липці. У суді правоохоронці довели, що чоловік співпрацював з окупантами.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант добровільно супроводжував автомобілі, на яких пересувалися окупанти, та вказував їм зручні маршрути, щоб ворог міг непоміченим просунутися до позицій українських воїнів.

«Крім цього, ворожий пособник їздив з російськими військовими по території селища та допомагав загарбникам відбирати у мирних мешканців їхні автівки. В першу чергу ворога цікавили джипи та інші автомобілі підвищеної прохідності, а він був добре обізнаний, у кого з його односельців є саме такі автомобілі», – встановили в СБУ.

Правоохоронці зазначили, що у травні 2022 року він навів росіян на маєток свого сусіда, в якого був повнопривідний автомобіль «Ніва».

«Чоловік допоміг окупантам проникнути на територію цього домоволодіння, щоб ті змогли силоміць забрати позашляховик у господаря та використовувати його для власних потреб. Також встановлено, що ворожий поплічник добровільно допомагав російським загарбникам розвантажувати їхні автомобілі», – розповіли в СБУ.

Чоловіка затримали у березні 2023 року.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресорці) та призначив фігуранту 11 років тюрми. Також чоловіка позбавили прав ще протягом 11 років обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування.