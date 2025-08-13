Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

Помогал россиянам грабить односельчан: житель Липцев сядет на 11 лет

Общество 14:00   13.08.2025
Виктория Яковенко
Помогал россиянам грабить односельчан: житель Липцев сядет на 11 лет Фото: Владислав Абдула

Приговор получил 29-летний житель села Липцы. В суде правоохранители доказали, что мужчина сотрудничал с оккупантами.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант добровольно сопровождал автомобили, на которых передвигались оккупанты, и указывал им удобные маршруты, чтобы враг мог незамеченным продвинуться к позициям украинских воинов.

«Кроме этого, вражеский приспешник ездил с российскими военными по территории поселка и помогал захватчикам отбирать у мирных жителей их автомобили. В первую очередь, врага интересовали джипы и другие автомобили повышенной проходимости, а он был хорошо осведомлен, у кого из его односельчан есть именно такие автомобили», — установили в СБУ.

Правоохранители отметили, что в мае 2022 года он привел россиян домой к своему соседу, у которого находился полноприводный автомобиль «Нива».

«Мужчина помог оккупантам проникнуть на территорию этого домовладения, чтобы те смогли насильно забрать внедорожник у хозяина и использовать его для собственных нужд. Также установлено, что вражеский приспешник добровольно помогал российским захватчикам разгружать их автомобили», – рассказали в СБУ.

Мужчину задержали в марте 2023 года.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) и назначил фигуранту 11 лет тюрьмы. Также мужчину лишили прав еще в течение 11 лет занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления.

Читайте также: Дело Шабунина: зачем на Харьковщину приехали следователи ГБР, сообщили в ЦПК

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
Где харьковчане отдыхают за границей и в Украине летом 2025 года
13.08.2025, 07:32
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
Сразу на двух направлениях на Харьковщине продвинулись войска РФ – данные ISW
13.08.2025, 07:36
Новости Харькова — главное 13 августа: жертва обстрела, атака на авто копов
Новости Харькова — главное 13 августа: жертва обстрела, атака на авто копов
13.08.2025, 14:21
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
12.08.2025, 14:52
«Враг охотится за нами». Дрон атаковал авто полицейских на Харьковщине (фото)
«Враг охотится за нами». Дрон атаковал авто полицейских на Харьковщине (фото)
13.08.2025, 14:16

Новости по теме:

17:51
Зеленский на Харьковщине встречался с защитниками Липцев и Волчанска (видео)
15:08
Три водохранилища в Харьковской области почти уничтожены: среди них Травянское
15:28
Противник пытается сократить «серую» зону в районе Липцев — «Хартия»
15:03
Россияне заявили о продвижении к Липцам — ответ ВСУ (видео)
17:14
Армия РФ атаковала в сторону Липцев — Генштаб о ситуации на фронте

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Помогал россиянам грабить односельчан: житель Липцев сядет на 11 лет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 14:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 29-летний житель села Липцы. В суде правоохранители доказали, что мужчина сотрудничал с оккупантами.".