Помогал россиянам грабить односельчан: житель Липцев сядет на 11 лет
Приговор получил 29-летний житель села Липцы. В суде правоохранители доказали, что мужчина сотрудничал с оккупантами.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант добровольно сопровождал автомобили, на которых передвигались оккупанты, и указывал им удобные маршруты, чтобы враг мог незамеченным продвинуться к позициям украинских воинов.
«Кроме этого, вражеский приспешник ездил с российскими военными по территории поселка и помогал захватчикам отбирать у мирных жителей их автомобили. В первую очередь, врага интересовали джипы и другие автомобили повышенной проходимости, а он был хорошо осведомлен, у кого из его односельчан есть именно такие автомобили», — установили в СБУ.
Правоохранители отметили, что в мае 2022 года он привел россиян домой к своему соседу, у которого находился полноприводный автомобиль «Нива».
«Мужчина помог оккупантам проникнуть на территорию этого домовладения, чтобы те смогли насильно забрать внедорожник у хозяина и использовать его для собственных нужд. Также установлено, что вражеский приспешник добровольно помогал российским захватчикам разгружать их автомобили», – рассказали в СБУ.
Мужчину задержали в марте 2023 года.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) и назначил фигуранту 11 лет тюрьмы. Также мужчину лишили прав еще в течение 11 лет занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления.
Читайте также: Дело Шабунина: зачем на Харьковщину приехали следователи ГБР, сообщили в ЦПК
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Помогал россиянам грабить односельчан: житель Липцев сядет на 11 лет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 29-летний житель села Липцы. В суде правоохранители доказали, что мужчина сотрудничал с оккупантами.".