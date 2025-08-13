Помогал россиянам грабить односельчан: житель Липцев сядет на 11 лет

Приговор получил 29-летний житель села Липцы. В суде правоохранители доказали, что мужчина сотрудничал с оккупантами.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант добровольно сопровождал автомобили, на которых передвигались оккупанты, и указывал им удобные маршруты, чтобы враг мог незамеченным продвинуться к позициям украинских воинов.

«Кроме этого, вражеский приспешник ездил с российскими военными по территории поселка и помогал захватчикам отбирать у мирных жителей их автомобили. В первую очередь, врага интересовали джипы и другие автомобили повышенной проходимости, а он был хорошо осведомлен, у кого из его односельчан есть именно такие автомобили», — установили в СБУ.

Правоохранители отметили, что в мае 2022 года он привел россиян домой к своему соседу, у которого находился полноприводный автомобиль «Нива».

«Мужчина помог оккупантам проникнуть на территорию этого домовладения, чтобы те смогли насильно забрать внедорожник у хозяина и использовать его для собственных нужд. Также установлено, что вражеский приспешник добровольно помогал российским захватчикам разгружать их автомобили», – рассказали в СБУ.

Мужчину задержали в марте 2023 года.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111-2 УКУ (пособничество государству-агрессору) и назначил фигуранту 11 лет тюрьмы. Также мужчину лишили прав еще в течение 11 лет занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления.