П’ятеро постраждалих, 9 пожеж в екосистемах – як минула доба на Харківщині

Обстріли росіян зазнали 4 села на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Вільшани Солоницівської громади постраждали 19-річна, 46-річна і 76-річна жінки та 49-річний чоловік; у селі Нова Козача Дергачівської громади постраждав 70-річний чоловік.

Росіяни застосовували по Харківщині за добу по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета (тип встановлюється);

▪️1 КАБ;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджені 2 приватні будинки (с. Нова Козача), приватний будинок, гараж, господарчу споруду (с. Вільшани);

▪️у Куп’янському районі пошкоджений багатоквартирний будинок (с. Приколотне).

За добу на Харківщині рятувальники гасили 1 пожежу, що спричинив обстріл росіян в Ізюмському районі області.

Ліквідовані 9 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 2 га.