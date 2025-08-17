Пятеро пострадавших, 9 пожаров в экосистемах — как прошли сутки на Харьковщине

Обстрелам россиян подверглись 4 села на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Ольшаны Солоницевской громады пострадали 19-летняя, 46-летняя и 76-летняя женщины и 49-летний мужчина; в селе Новая Казачья Дергачевской громады пострадал 70-летний мужчина.

Россияне использовали по Харьковщине за сутки разные виды вооружения:

▪️1 ракета (тип устанавливается);

▪️1 КАБ;

▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;

▪️1 БпЛА типа «Молния».

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪В Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Новая Казачья), частный дом, гараж, хозяйственное сооружение (с. Ольшаны);

▪ В Купянском районе поврежден многоквартирный дом (с. Приколотное).

За сутки на Харьковщине спасатели тушили 1 пожар, вызванный обстрелом россиян в Изюмском районе области.

Ликвидировали 9 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 2 га.