Пятеро пострадавших, 9 пожаров в экосистемах — как прошли сутки на Харьковщине
Обстрелам россиян подверглись 4 села на Харьковщине, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В селе Ольшаны Солоницевской громады пострадали 19-летняя, 46-летняя и 76-летняя женщины и 49-летний мужчина; в селе Новая Казачья Дергачевской громады пострадал 70-летний мужчина.
Россияне использовали по Харьковщине за сутки разные виды вооружения:
▪️1 ракета (тип устанавливается);
▪️1 КАБ;
▪️1 БпЛА типа «Ланцет»;
▪️1 БпЛА типа «Молния».
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪В Харьковском районе повреждены 2 частных дома (с. Новая Казачья), частный дом, гараж, хозяйственное сооружение (с. Ольшаны);
▪ В Купянском районе поврежден многоквартирный дом (с. Приколотное).
За сутки на Харьковщине спасатели тушили 1 пожар, вызванный обстрелом россиян в Изюмском районе области.
Ликвидировали 9 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 2 га.
