Новини Харкова — головне за 19 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:16

Протягом доби росіяни атакували 20 разів – Генштаб повідомив подробиці

Вранці 19 серпня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині за добу.

Так на півночі області ЗСУ відбили десять атак ЗС РФ біля Вовчанська та Глибокого.

Тоді як на Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції СОУ десять разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки, Московки та Загризового”, – уточнили в Генштабі.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосували чотири ракети та скинули 162 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5 489 дронів-камікадзе та здійснили 5 350 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:06

Тривога на Харківщині безперервно тривали цілу ніч протягом семи годин

Тривога цієї ночі тривала безперервно сім годин поспіль. Спочатку її оголосили о 22:42 через російські безпілотники, які летіли у бік Харківщини.

Після опівночі злетіли два борти Ту-95мс.

О 01:00 додалася загроза застосування балістики. А о 02:50 захисники неба зафіксували й пуски крилатих ракет.

Під ранок у регіоні помітили швидкісну мету.

Спокійно на Харківщині стало лише під ранок – відбій тривоги дали о 05:50.