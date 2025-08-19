Новости Харькова — главное за 19 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:16

В течение суток россияне атаковали 20 раз – Генштаб сообщил подробности

Утром 19 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине за сутки.

Так на севере области ВСУ отбили десять атак ВС РФ возле Волчанска и Глубокого.

Тогда как на Купянском направлении россияне штурмовали позиции СОУ десять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, использовали для поражения 5 489 дронов-камикадзе и произвели 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:06

Тревога на Харьковщине беспрерывно длились целую ночь в течение семи часов

Тревога этой ночью длилась беспрерывно семь часов подряд. Изначально ее объявили в 22:42 из-за российских беспилотников, которые летели в сторону Харьковщины.

После полуночи взлетели два борта Ту-95мс.

В 01:00 добавилась и угроза применения баллистики. А в 02:50 защитники неба зафиксировали и пуски крылатых ракет.

Под утро в регионе заметили скоростную цель.

Спокойно в регионе стало лишь под утро – отбой тревоги дали в 05:50.