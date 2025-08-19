Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

Новости Харькова — главное за 19 августа: как прошла ночь

Украина 08:16   19.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 19 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:16

В течение суток россияне атаковали 20 раз – Генштаб сообщил подробности

Утром 19 августа Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине за сутки.

Так на севере области ВСУ отбили десять атак ВС РФ возле Волчанска и Глубокого.

Тогда как на Купянском направлении россияне штурмовали позиции СОУ десять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызово», – уточнили в Генштабе.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, использовали для поражения 5 489 дронов-камикадзе и произвели 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:06

Тревога на Харьковщине беспрерывно длились целую ночь в течение семи часов

Тревога этой ночью длилась беспрерывно семь часов подряд. Изначально ее объявили в 22:42 из-за российских беспилотников, которые летели в сторону Харьковщины. 

После полуночи взлетели два борта Ту-95мс. 

В 01:00 добавилась и угроза применения баллистики. А в 02:50 защитники неба зафиксировали и пуски крылатых ракет. 

Под утро в регионе заметили скоростную цель. 

Спокойно в регионе стало лишь под утро – отбой тревоги дали в 05:50.

Читайте также: Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 19 августа: как прошла ночь
19.08.2025, 08:16
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
18.08.2025, 23:15
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
19.08.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 23:21
Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
Враг наступал на четырех направлениях на Харьковщине и заявил об успехе – ISW
19.08.2025, 07:34
В течение суток россияне атаковали 20 раз – Генштаб сообщил подробности
В течение суток россияне атаковали 20 раз – Генштаб сообщил подробности
19.08.2025, 08:15

Новости по теме:

22:20
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
21:46
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
22:20
Новости Харькова — главное 13 августа: атака на авто НПУ, ситуация в Купянске
21:58
Новости Харькова — главное 12 августа: фейки РФ о Хартии и Чугуеве, памятники
21:40
Новости Харькова — главное 7 августа: изменения в бюджет и тайна катакомб

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 19 августа: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".