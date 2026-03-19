Новости Харькова — главное 19 марта: как прошла ночь

07:20

Четыре раза за ночью объявляли тревогу в Харькове

Вначале тревога в Харькове прозвучала в 00:11. Тогда в сторону города полетел беспилотник, предупреждали мониторинговые ТГ-каналы. В 00:58 дали отбой, а в 02:57 тревогу возобновили – в сторону Гутов на Харьковщине вновь начал лететь БпЛА.

В 03:22 россияне начали запускать КАБы на Харьковщину. В 03:30 прозвучал отбой, а уже в 03:51 тревогу повторили. Однако тогда информации о новых пусках и угрозах не было. Еще одна тревога прозвучала в 05:58. Защитники неба предупредили, что на Харьков вновь летят беспилотники. По состоянию на 07:15 тревога продолжается.