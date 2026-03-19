Новини Харкова — головне 19 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Чотири рази за ніч оголошували тривогу в Харкові

Спочатку тривога в Харкові пролунала о 00:11. Тоді у сторону міста полетів безпілотник, попереджали моніторингові ТГ-канали. О 00:58 дали відбій, а о 02:57 тривогу відновили – у бік Гутів на Харківщині знову почав летіти БпЛА.

О 03:22 росіяни почали запускати КАБи на Харківщину. О 03:30 пролунав відбій, а вже о 03:51 тривогу повторили. Однак тоді інформації про нові пуски та загрози не було. Ще одна тривога пролунала о 05:58. Захисники неба попередили, що на Харків знову летять безпілотники. Станом на 07:15 тривога триває.