Live

Новости Харькова — главное за 23 марта: РФ захватила новые территории

Общество 07:54   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 23 марта: РФ захватила новые территории

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:54

Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 17 пожаров. Четыре из них начались после российских обстрелов Купянского, Лозовского и Чугуевского районов. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«22 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания произошло разрушение и возгорание двух гаражных боксов на территории медицинского учреждения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также повреждена линия электропередач. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

После «прилета» БпЛА по Чугуеву загорелась трава на площади 30 квадратных метров, есть пострадавший. А в Старом Салтове в Чугуевском районе в результате удара беспилотника горел гараж, повреждены пять домов, авто, пострадала женщина.

07:35

На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области и отметили, какие территории захватил враг. Так, по информации экспертов, ВС РФ продвинулась на юге Волчанска. А также в Синьковке. Этот населенный пункт расположен на Купянском направлении.

Отметим, что накануне американский Институт изучения войны передавал, что украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

РФ продвинулась на Харьковщине 23 марта

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 23 марта: РФ захватила новые территории», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 07:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".