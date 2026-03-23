Новости Харькова — главное за 23 марта: РФ захватила новые территории

07:54

Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 17 пожаров. Четыре из них начались после российских обстрелов Купянского, Лозовского и Чугуевского районов. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«22 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания произошло разрушение и возгорание двух гаражных боксов на территории медицинского учреждения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также повреждена линия электропередач. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

После «прилета» БпЛА по Чугуеву загорелась трава на площади 30 квадратных метров, есть пострадавший. А в Старом Салтове в Чугуевском районе в результате удара беспилотника горел гараж, повреждены пять домов, авто, пострадала женщина.

07:35

На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области и отметили, какие территории захватил враг. Так, по информации экспертов, ВС РФ продвинулась на юге Волчанска. А также в Синьковке. Этот населенный пункт расположен на Купянском направлении.

Отметим, что накануне американский Институт изучения войны передавал, что украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.