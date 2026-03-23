Новини Харкова — головне за 23 березня: РФ захопила нові території

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:54

Що горіло на Харківщині після ударів БпЛА, розповіли у ДСНС

Протягом минулої доби на Харківщині вирували 17 пожеж. Чотири з них розпочалися після російських обстрілів Куп’янського, Лозівського та Чугуївського районів. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“22 березня російські війська атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучання сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Також пошкоджено лінію електропередач. Постраждалих немає.”, – зазначили в ДСНС.

Після “прильоту” БпЛА по Чугуєву загорілася трава на площі 30 квадратних метрів, є постраждалий. А у Старому Салтові у Чугуївському районі внаслідок удару безпілотника палав гараж, пошкоджені п’ять будинків, авто, також постраждала жінка.

07:35

На двох напрямках на Харківщині просунулися окупанти – Deep State

Аналітики проекту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області та показали, які території захопив ворог. Так, за інформацією експертів, ЗС РФ просунулась на півдні Вовчанська. А також у Синьківці. Цей населенний пункт розташований на Куп’янському напрямку.

Зазначимо, напередодні американський Інститут вивчення війни передавав, що українські війська нещодавно просунулися на Куп’янському напрямку.