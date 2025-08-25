Місто-побратим Харкова у Франції відсвяткувало День Незалежності України

Французьке місто Лілль відзначило День Незалежності України, повідомляє Харківська міськрада.

Захід з нагоди 34-ї річниці Незалежності України відбувся 24 серпня у французькому місті Лілль, яке є містом-побратимом Харкова.

Урочистості відбулися на мосту «Харків» (Pont de Kharkiv), який уже третій рік є місцем проведення заходів до Дня Незалежності України.

Представники муніципалітету, харківські спортсмени та жителі Лілля брали участь у події української громади. Присутні вшанували пам’ять загиблих за незалежність України хвилиною мовчання.

Від імені муніципалітету Лілля українців привітала перший заступник мера Шарлотта Брун, яка наголосила на незламності українського народу та важливості європейської підтримки.

Окрему частину програми підготували діти із Харкова, що виконали гімн України.