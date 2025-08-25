Місто-побратим Харкова у Франції відсвяткувало День Незалежності України
Французьке місто Лілль відзначило День Незалежності України, повідомляє Харківська міськрада.
Захід з нагоди 34-ї річниці Незалежності України відбувся 24 серпня у французькому місті Лілль, яке є містом-побратимом Харкова.
Урочистості відбулися на мосту «Харків» (Pont de Kharkiv), який уже третій рік є місцем проведення заходів до Дня Незалежності України.
Представники муніципалітету, харківські спортсмени та жителі Лілля брали участь у події української громади. Присутні вшанували пам’ять загиблих за незалежність України хвилиною мовчання.
Від імені муніципалітету Лілля українців привітала перший заступник мера Шарлотта Брун, яка наголосила на незламності українського народу та важливості європейської підтримки.
Окрему частину програми підготували діти із Харкова, що виконали гімн України.
Читайте також: Сьогодні 25 серпня: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: день независимости, Лилль, Франция, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Місто-побратим Харкова у Франції відсвяткувало День Незалежності України»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 18:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Французьке місто Лілль відзначило День Незалежності України, повідомляє Харківська міськрада.".