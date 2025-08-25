Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Місто-побратим Харкова у Франції відсвяткувало День Незалежності України

Суспільство 18:42   25.08.2025
Оксана Якушко
Місто-побратим Харкова у Франції відсвяткувало День Незалежності України Фото: ХМР

Французьке місто Лілль відзначило День Незалежності України, повідомляє Харківська міськрада.

Захід з нагоди 34-ї річниці Незалежності України відбувся 24 серпня у французькому місті Лілль, яке є містом-побратимом Харкова.

Урочистості відбулися на мосту «Харків» (Pont de Kharkiv), який уже третій рік є місцем проведення заходів до Дня Незалежності України.

Представники муніципалітету, харківські спортсмени та жителі Лілля брали участь у події української громади. Присутні вшанували пам’ять загиблих за незалежність України хвилиною мовчання.

Від імені муніципалітету Лілля українців привітала перший заступник мера Шарлотта Брун, яка наголосила на незламності українського народу та важливості європейської підтримки.

Окрему частину програми підготували діти із Харкова, що виконали гімн України.

Фото: ХМР
Фото: ХМР

Читайте також: Сьогодні 25 серпня: яке свято та день в історії

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Місто-побратим Харкова у Франції відсвяткувало День Незалежності України
Місто-побратим Харкова у Франції відсвяткувало День Незалежності України
25.08.2025, 18:42
Де на Харківщині тривають бої – Генштаб ЗСУ
Де на Харківщині тривають бої – Генштаб ЗСУ
25.08.2025, 17:38
Жінка вдарила ножем чоловіка на Салтівці: він намагався її виправдати – НПУ
Жінка вдарила ножем чоловіка на Салтівці: він намагався її виправдати – НПУ
25.08.2025, 16:47
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
Чим РФ обстрілювала Харківщину впродовж тижня: дані Синєгубова
Чим РФ обстрілювала Харківщину впродовж тижня: дані Синєгубова
25.08.2025, 16:17
«Маленьке диво»: скільки дітей народилося на Харківщині з початку 2025 року
«Маленьке диво»: скільки дітей народилося на Харківщині з початку 2025 року
25.08.2025, 15:29

Новини за темою:

07:21
Як у Харкові працюватиме метро в День Незалежності України
06:00
Сьогодні 24 серпня: яке свято та день в історії
20:41
Якою буде погода в Харкові та області на День Незалежності
20:26
У свята харків’ян додатково оповіщатимуть про загрози – Терехов (відео)
12:09
60 заходів заплановано до Дня Харкова й Дня Незалежності – поліція готова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Місто-побратим Харкова у Франції відсвяткувало День Незалежності України»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 18:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Французьке місто Лілль відзначило День Незалежності України, повідомляє Харківська міськрада.".