Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины

Общество 18:42   25.08.2025
Оксана Якушко
Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины Фото: ХГС

Французский город Лилль отметил День Независимости Украины, сообщает Харьковский горсовет.

Мероприятие по случаю 34-й годовщины Независимости Украины прошло 24 августа во французском городе Лилль, который является городом-побратимом Харькова.

Торжества прошли на мосту «Харьков» (Pont de Kharkiv), который уже третий год является местом проведения мероприятий ко Дню Независимости Украины.

Представители муниципалитета, харьковские спортсмены и жители Лилля участвовали в событии украинской громады. Собравшиеся почтили память погибших за независимость Украины минутой молчания.

От имени муниципалитета Лилля украинцев поздравила первый заместитель мэра Шарлотта Брун, которая отметила несокрушимость украинского народа и важность европейской поддержки.

Отдельную часть программы подготовили дети из Харькова, исполнившие гимн Украины.

Фото: ХГС
Фото: ХГС

Читайте также: Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
25.08.2025, 17:39
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
25.08.2025, 14:21
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
25.08.2025, 12:32
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
24.08.2025, 21:35
Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
25.08.2025, 06:00
Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины
Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины
25.08.2025, 18:42

Новости по теме:

07:21
Как в Харькове будет работать метро в День Независимости Украины
06:00
Сегодня 24 августа: какой праздник и день в истории
20:41
Какой будет погода в Харькове и области на День Независимости
20:26
В праздники харьковчан будут дополнительно оповещать об угрозах — Терехов 📹
12:09
60 мероприятий запланированы ко Дню Харькова и Дню Независимости – НПУ готова

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 18:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Французский город Лилль отметил День Независимости Украины, сообщает Харьковский горсовет.".