Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины
Французский город Лилль отметил День Независимости Украины, сообщает Харьковский горсовет.
Мероприятие по случаю 34-й годовщины Независимости Украины прошло 24 августа во французском городе Лилль, который является городом-побратимом Харькова.
Торжества прошли на мосту «Харьков» (Pont de Kharkiv), который уже третий год является местом проведения мероприятий ко Дню Независимости Украины.
Представители муниципалитета, харьковские спортсмены и жители Лилля участвовали в событии украинской громады. Собравшиеся почтили память погибших за независимость Украины минутой молчания.
От имени муниципалитета Лилля украинцев поздравила первый заместитель мэра Шарлотта Брун, которая отметила несокрушимость украинского народа и важность европейской поддержки.
Отдельную часть программы подготовили дети из Харькова, исполнившие гимн Украины.
Читайте также: Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 18:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Французский город Лилль отметил День Независимости Украины, сообщает Харьковский горсовет.".