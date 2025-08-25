Город-побратим Харькова во Франции отпраздновал День Независимости Украины

Французский город Лилль отметил День Независимости Украины, сообщает Харьковский горсовет.

Мероприятие по случаю 34-й годовщины Независимости Украины прошло 24 августа во французском городе Лилль, который является городом-побратимом Харькова.

Торжества прошли на мосту «Харьков» (Pont de Kharkiv), который уже третий год является местом проведения мероприятий ко Дню Независимости Украины.

Представители муниципалитета, харьковские спортсмены и жители Лилля участвовали в событии украинской громады. Собравшиеся почтили память погибших за независимость Украины минутой молчания.

От имени муниципалитета Лилля украинцев поздравила первый заместитель мэра Шарлотта Брун, которая отметила несокрушимость украинского народа и важность европейской поддержки.

Отдельную часть программы подготовили дети из Харькова, исполнившие гимн Украины.