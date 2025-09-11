У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме

Про старт аварійно-відновлювальних робіт у будинку на вулиці Свободи передають у мерії.

“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз триває першочерговий етап робіт – демонтаж аварійних елементів. Зокрема, фахівці розбирають пошкоджені частини кроквяної системи покрівлі. Після завершення цих робіт усі демонтовані конструкції відбудують”, – пишуть у пресслужбі міськради.

Також надалі у багатоповерхівці замінять скління, інженерні мережі, місця загального користування, крім того, проведуть термомодернізацію.

У мерії також показали фото, який вигляд матиме будинок після проведення робіт.