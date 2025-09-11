Live
  • Чт 11.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.21
  • EUR 48.24

У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме

Суспільство 11:47   11.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме Фото: ХМР

Про старт аварійно-відновлювальних робіт у будинку на вулиці Свободи передають у мерії. 

“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз триває першочерговий етап робіт – демонтаж аварійних елементів. Зокрема, фахівці розбирають пошкоджені частини кроквяної системи покрівлі. Після завершення цих робіт усі демонтовані конструкції відбудують”, – пишуть у пресслужбі міськради.

Відновлення будинку на вулиці Свободи
Фото: ХМР

Також надалі у багатоповерхівці замінять скління, інженерні мережі, місця загального користування, крім того, проведуть термомодернізацію.

Відновлення будинку на вулиці Свободи
Фото: ХМР
Відновлення будинку на вулиці Свободи
Фото: ХМР

У мерії також показали фото, який вигляд матиме будинок після проведення робіт.

Відновлення будинку на вулиці Свободи
Фото: ХМР

Нагадаємо, департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради у відповіді на запит МГ “Об’єктив” повідомив: будинок у центрі, який планували зносити, все ж таки відбудують.

До цього

Харківський антикорупційний центр повідомляв, що департамент Харківської міськради уклав договір на 1,07 млн ​​грн з приватним підприємством “Паллада” на розробку проєкту капремонту будинку за адресою вул. Свободи, 11/13. Відповідну інформацію опублікували в ProZorro.

Будинок на вул. Свободи, 11/13, у самому центрі Харкова суттєво пошкодила російська ракета С-300 у вересні 2022 року. Спочатку обласна комісія з ТЕБ та НС, на підставі даних мерії, ухвалила рішення про їх знесення. Однак мешканці будинку відмовилися змиритися з таким рішенням. Люди замовили незалежну експертизу, яка довела: п’ятиповерхівку можна відновити. У коментарях МГ “Об’єктив” люди висловлювали думку, що хтось просто “накинув оком” на землю в центрі міста, тому будівлю й визнали аварійною.

Після масштабного резонансу,  повторної експертизи та рішення суду мерія звернулася до комісії з ТЕБ та НС із проханням скасувати рішення про знесення. При цьому мер Харкова Ігор Терехов прокоментував: технічна можливість відновити будівлю є, але  потрібна «економічна експертиза». Уже на початку грудня цього року деякі харківські телеграм-канали опублікували фото будинку на вул. Свободи, 11/13, та ще двох, які також планували, а потім передумали зносити, — на Мироносицькій, 32, 34, супроводивши їх текстом про запланований демонтаж. Мер Харкова Ігор Терехов відреагував спростуванням. Він заявив, що ці три будинки в центрі міста залишаються у переліку об’єктів для відновлення.

“На їхньому місці не планується будівництво нових житлових комплексів. Натомість запланований капітальний ремонт і аварійно-відновлювальні роботи, необхідні для збереження будівель”, – повідомив Терехов.

У вересні стало відомо, що на вулиці Свободи на ділянці від вулиці Чернишевської до вулиці Мироносицької буде обмежений рух транспорту до 31 грудня 2026 року. Це пов’язано з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирному житловому будинку №11/13 на вул. Свободи. На цей час буде змінена схема дорожнього руху шляхом організації одностороннього руху на вул. Свободи, на ділянці від вул. Чернишевської до вул. Мироносицької при русі в бік до майдану Свободи, писали в мерії.

Читайте також: Попереду багато викликів: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі
Авто поліцейських атакувала РФ на Харківщині: є постраждалі
11.09.2025, 13:04
З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)
З клумби у Харкові нахабно вкрали квіти: жінок «спалили» (відео)
11.09.2025, 12:08
Діти-сироти на Харківщині: Синєгубов повідомив, у чому регіон лідер
Діти-сироти на Харківщині: Синєгубов повідомив, у чому регіон лідер
11.09.2025, 12:39
У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме
У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме
11.09.2025, 11:47
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Їхали на виклик – медики “швидкої” потрапили під обстріл на Харківщині
Їхали на виклик – медики “швидкої” потрапили під обстріл на Харківщині
11.09.2025, 11:00

Новини за темою:

11:45
У мерії показали, на якому етапі відновлення будинку на вулиці Кричевського
20:25
Відновлювати будинки на Північній Салтівці допомагає УВКБ ООН в Україні
11:00
У міськраді показали, на якому етапі відновлення будинку на Північній Салтівці
19:37
Терехов: 12 тисяч будівель було пошкоджено в Харкові з початку війни 📹
19:38
Терехов у відрядженні – шукає інвесторів у країні, меншій за Харківщину

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові почали відновлювати дім на вулиці Свободи: який вигляд він матиме»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2025 в 11:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про старт аварійно-відновлювальних робіт у будинку на вулиці Свободи передають у мерії. ".