В Харькове начали восстанавливать дом на улице Свободы: как он будет выглядеть

О старте аварийно-восстановительных работ в доме на улице Свободы передают в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, сейчас идет первоочередной этап работ — демонтаж аварийных элементов. В частности, специалисты разбирают поврежденные части стропильной системы кровли. После завершения работ все демонтированные конструкции отстроят», – пишут в пресс-службе горсовета.

Также в дальнейшем в многоэтажке заменят остекление, инженерные сети, места общего пользования, кроме того, проведут термомодернизацию.

В мэрии также показали фото, как по проекту, будет выглядеть дом после проведения работ.

Напомним, ранее департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета в ответе на запрос МГ «Объектив» сообщил: дом в центре, который планировали сносить, все же отстроят.