«Бабах і все». Харківська лікарня за пів року прийняла 1000 постраждалих – ОВА

Суспільство 12:29   16.09.2025
Вікторія Яковенко
«Бабах і все». Харківська лікарня за пів року прийняла 1000 постраждалих – ОВА Фото: ХОВА

Про роботу Харківської обласної клінічної лікарні повідомили у ХОВА. Зазначається, що цей медзаклад надає допомогу за 65 напрямками.

«Я несла хліб людям. Підійшла до мосту, тільки почала сумки знімати сумки з велосипеда і в мене летить дрон. Бабах і все. Так я опинилась тут», – розповіла поранена мешканка з Куп’янська Любов.

У ХОВА кажуть: лікарня має поліклінічну службу, що включає дев’ять відділень: консультативну поліклініку, жіночу консультацію, чотири стоматологічних відділення, шкірно-венерологічне відділення, лабораторію очного протезування та відділення амбулаторної реабілітації.

«Тут ми надаємо важким пацієнтам допомогу. Це можуть бути мінно-вибухові травми. Привозять пацієнтів з Куп’янська, Вовчанська. Це зазвичай люди похилого віку, які не хочу виїжджати зі своїх домівок», – зазначила завідувачка відділенням екстреної невідкладної меддопомоги ОКЛ Анастасія Червань.

У лікарні працюють 1778 фахівців, з них 529 лікарів, 560 медичних сестер і 365 молодших медичних працівників. Щороку проводиться понад 14 тисяч операційних втручань, у тому числі складних, уточнили в ХОВА.

«Прилетів КАБ. Ми були всередині, дах впав на голову. Двері частково заблокувало», – згадує жителька Куп’янського району Ніна Степанець.

У цій лікарні торік спеціалізовану меддопомогу отримали 2280 осіб з мінно-вибуховими та вогнепальними травмами, у першому півріччі 2025 року – майже 1000 постраждалих.

«Наш робочий день це 24/7. Завжди ми працюємо, якщо поранених привозять вночі, ми усі приїжджаємо. Можуть поступити від одного і до 20, бувало і 43 пацієнти привозили», – каже в. о. завідувача хірургічного відділення ОКЛ Олег Волченко.

У ХОВА також повідомили, що на базі медзакладу створили сучасний реабілітаційний центр для лікування травм і захворювань нервової системи, опорно-рухового апарату, серцево-судинних та респіраторних хвороб. У першому півріччі 2025 року курс реабілітації пройшли близько 300 пацієнтів, ще 207 лікувалися амбулаторно.

Читайте також: Три КАБи та п’ять БпЛА випустили росіяни – чим ще били, розповів Синєгубов

