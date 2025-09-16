Live
«Бабах и все». Харьковская больница за полгода приняла 1000 пострадавших – ОВА

Общество 12:29   16.09.2025
Виктория Яковенко
«Бабах и все». Харьковская больница за полгода приняла 1000 пострадавших – ОВА Фото: ХОВА

О работе Харьковской областной клинической больницы сообщили в ХОВА. Отмечается, что это медучреждение оказывает помощь по 65 направлениям.

«Я несла хлеб людям. Подошла к мосту, только начала сумки снимать сумки с велосипеда и в меня летит дрон. Бабах и все. Так я оказалась здесь», — рассказала раненая жительница из Купянска Любовь.

В ХОВА говорят: больница имеет поликлиническую службу, включающую девять отделений: консультативную поликлинику, женскую консультацию, четыре стоматологических отделения, кожно-венерологическое отделение, лабораторию глазного протезирования и отделение амбулаторной реабилитации.

«Здесь мы оказываем тяжелым пациентам помощь. Это могут быть минно-взрывные травмы. Привозят пациентов из Купянска, Волчанска. Это обычно пожилые люди, которые не хотят выезжать из своих домов», — отметила заведующая отделением экстренной неотложной медпомощи ОКБ Анастасия Червань.

В больнице работают 1778 специалистов, из них 529 врачей, 560 медицинских сестер и 365 младших медицинских работников. Ежегодно производится более 14 тысяч операционных вмешательств, в том числе сложных, уточнили в ХОВА.

«Прилетел КАБ. Мы были внутри, крыша упала на голову. Дверь частно заблокировала», — вспоминает жительница Купянского района Нина Степанец.

В этой больнице в прошлом году специализированную медпомощь получили 2280 человек с минно-взрывными и огнестрельными травмами, в первом полугодии 2025 года – около 1000 пострадавших.

«Наш рабочий день это 24/7. Всегда мы работаем, если раненых привозят ночью, мы все приезжаем. Могут поступить от одного и до 20, бывало и 43 пациента привозили», — говорит и. о. заведующего хирургическим отделением ОКБ Олег Волченко.

В ХОВА также сообщили, что на базе медучреждения создали современный реабилитационный центр для лечения травм и заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. В первом полугодии 2025 года курс реабилитации прошли около 300 пациентов, еще 207 лечились амбулаторно.

