«Бабах и все». Харьковская больница за полгода приняла 1000 пострадавших – ОВА
О работе Харьковской областной клинической больницы сообщили в ХОВА. Отмечается, что это медучреждение оказывает помощь по 65 направлениям.
«Я несла хлеб людям. Подошла к мосту, только начала сумки снимать сумки с велосипеда и в меня летит дрон. Бабах и все. Так я оказалась здесь», — рассказала раненая жительница из Купянска Любовь.
В ХОВА говорят: больница имеет поликлиническую службу, включающую девять отделений: консультативную поликлинику, женскую консультацию, четыре стоматологических отделения, кожно-венерологическое отделение, лабораторию глазного протезирования и отделение амбулаторной реабилитации.
«Здесь мы оказываем тяжелым пациентам помощь. Это могут быть минно-взрывные травмы. Привозят пациентов из Купянска, Волчанска. Это обычно пожилые люди, которые не хотят выезжать из своих домов», — отметила заведующая отделением экстренной неотложной медпомощи ОКБ Анастасия Червань.
В больнице работают 1778 специалистов, из них 529 врачей, 560 медицинских сестер и 365 младших медицинских работников. Ежегодно производится более 14 тысяч операционных вмешательств, в том числе сложных, уточнили в ХОВА.
«Прилетел КАБ. Мы были внутри, крыша упала на голову. Дверь частно заблокировала», — вспоминает жительница Купянского района Нина Степанец.
В этой больнице в прошлом году специализированную медпомощь получили 2280 человек с минно-взрывными и огнестрельными травмами, в первом полугодии 2025 года – около 1000 пострадавших.
«Наш рабочий день это 24/7. Всегда мы работаем, если раненых привозят ночью, мы все приезжаем. Могут поступить от одного и до 20, бывало и 43 пациента привозили», — говорит и. о. заведующего хирургическим отделением ОКБ Олег Волченко.
В ХОВА также сообщили, что на базе медучреждения создали современный реабилитационный центр для лечения травм и заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. В первом полугодии 2025 года курс реабилитации прошли около 300 пациентов, еще 207 лечились амбулаторно.
Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, лікарня, пострадавшие, харьковщина, хова;
Категория: Общество
Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 12:29;
Корреспондент Виктория Яковенко