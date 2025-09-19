П’яний чоловік погрожував розправою малолітньому пасинку: розбиралися копи
47-річний чоловік погрожував фізичною розправою своєму неповнолітньому пасинку, уточнили в облуправлінні Нацполіції.
Після приїзду копи встановили, що п’яний чоловік нецензурно лаявся в бік хлопчика, а також погрожував розправою.
“Поліцейські склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення та винесли терміновий заборонний припис із заходами заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою”, – повідомили у поліції.
Також копи вкотре закликали жертв домашнього насильства не замовчувати про це, а повідомляти про проблему за номером “102”.
Нагадаємо, напередодні у ГУ НП у Харківській області розповіли, що 61-річний чоловік отримав підозру у домашньому насильстві проти своєї 88-річної матері. Про те, що в одному з будинків у Київському районі відбуваються сімейні конфлікти, поліцейським повідомляли неодноразово. Чоловік регулярно чинив економічний та психологічний тиск на свою матір. Тільки під час останньої сварки слідчі відкрили кримінальне провадження та вручили чоловікові підозру в домашньому насильстві, додали в поліції.
