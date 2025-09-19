Live
Пьяный мужчина угрожал расправой малолетнему пасынку: разбирались копы

Происшествия 11:45   19.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
47-летний мужчина угрожал физической расправой своему несовершеннолетнему пасынку, уточнили в облуправлении Нацполиции. 

По приезду, копы установили, что пьяный мужчина нецензурно выражался в сторону мальчика, а также угрожал расправой.

«Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173-2 Кодекса Украины об административном правонарушении и вынесли срочное запретительное предписание с мерами запрета любым способом контактировать с пострадавшим лицом», – сообщили в полиции.

Также копы в очередной раз призвали жертв домашнего насилия не умалчивать об этом, а сообщать о проблеме по номеру «102».

Напомним, накануне в ГУ НП в Харьковской области рассказали, что 61-летний мужчина получил подозрение в домашнем насилии против своей 88-летней матери. О том, что в одном из домов в Киевском районе, происходят семейные конфликты, полицейским сообщали неоднократно. Мужчина регулярно оказывал экономическое и психологическое давление на свою мать. Только во время последней ссоры следователи открыли уголовное производство и вручили мужчине подозрение в домашнем насилии, добавили в полиции.

Читайте также: В квартире в Индустриальном районе Харькова произошло убийство — подробности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
