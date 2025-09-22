“Радянський заповідник” у Чугуєві ліквідували: що змінилося
Сервіс “GoogleMaps” суттєво оновив назви топонімів у Чугуєві. Про перетворення повідомив проєкт “Деколонізація. Україна”.
“Величезне оновлення назв на Google Maps відбулося в місті Чугуєві, що біля Харкова. Там був жахливий радянський заповідник назв. Тепер все чудово“, – прокоментували автори проєкту та опублікували скриншоти оновлених мап.
Так, тепер сервіс Google показує вулицю 92-ї ОМБр – бригади, яка дислокується в Чугуєві та з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Харків. Також відобразилися на мапі вулиці: Тероборони, Волонтерська, Захисників України, Івана Котляревського, Лесі Українки, Петра Болбочана.
Список топонімів – сучасних та тих, які були до перейменування, опублікований на сайті Чугуївської міської військової адміністрації. Так, вулицею 92-ї ОМБр, наприклад, стала колишня Ростовська, Волонтерською – вул. Ломоносова, а вулиця Петра Болбочана до деколонізації була Ватутіна.
22 Вересня 2025
