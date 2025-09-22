«Советский заповедник» в Чугуеве ликвидировали: что изменилось

Сервис «GoogleMaps» существенно обновил названия топонимов в Чугуеве. О преобразованиях сообщил проект «Деколонизация. Украина».

«Огромное обновление названий на Google Maps произошло в городе Чугуеве возле Харькова. Там был ужасный советский заповедник названий. Теперь все отлично», — прокомментировали авторы проекта и опубликовали скриншоты обновленных карт.

Так, теперь сервис Google показывает улицу 92-й ОМБр — бригады, которая дислоцируется в Чугуеве и с первых дней полномасштабного вторжения защищает Харьков. Также отразились на карте улицы: Теробороны, Волонтерская, Защитников Украины, Ивана Котляревского, Леси Украинки, Петра Болбочана.

Список топонимов — современных и тех, которые были до переименования, опубликован на сайте Чугуевской городской военной администрации. Так, улицей 92-й ОМБр, например, стала бывшая Ростовская, Волонтерской — ул. Ломоносова, а улица Петра Болбочана до деколонизации была Ватутина.