Бензопилою спиляв дерева у лісі: чоловіку на Харківщині «світить» в’язниця
Правоохоронці передали до суду справу 56-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2024 року фігурант приїхав до захисного лісового насадження поблизу села Башилівка в Лозівському районі.
«Використовуючи бензопилу, він незаконно спиляв дерева, після чого перевіз їх до місця свого проживання у зазначеному селі», – розповіли правоохоронці.
У прокуратурі підрахували – шкода громаді складає майже 130 тисяч гривень.
Чоловіку інкримінують незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, а також перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 7 років тюрми.
Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що підозру отримав житель Зміївщини. У ГУ Нацполіції в Харківській області пояснили: чоловік віз в авто деревину без відповідних документів, а потім намагався «зам’яти» справу за допомогою хабаря.
