Бензопилою спиляв дерева у лісі: чоловіку на Харківщині «світить» в’язниця

Правоохоронці передали до суду справу 56-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2024 року фігурант приїхав до захисного лісового насадження поблизу села Башилівка в Лозівському районі.

«Використовуючи бензопилу, він незаконно спиляв дерева, після чого перевіз їх до місця свого проживання у зазначеному селі», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі підрахували – шкода громаді складає майже 130 тисяч гривень.

Чоловіку інкримінують незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, а також перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 7 років тюрми.

