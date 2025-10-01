Live
  • Ср 01.10.2025
Бензопилою спиляв дерева у лісі: чоловіку на Харківщині «світить» в’язниця

Суспільство 13:27   01.10.2025
Вікторія Яковенко
Правоохоронці передали до суду справу 56-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді 2024 року фігурант приїхав до захисного лісового насадження поблизу села Башилівка в Лозівському районі.

«Використовуючи бензопилу, він незаконно спиляв дерева, після чого перевіз їх до місця свого проживання у зазначеному селі», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі підрахували – шкода громаді складає майже 130 тисяч гривень.

Чоловіку інкримінують незаконну порубку дерев у захисних лісових насадженнях, а також перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує від 5 до 7 років тюрми.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що підозру отримав житель Зміївщини. У ГУ Нацполіції в Харківській області пояснили: чоловік віз в авто деревину без відповідних документів, а потім намагався «зам’яти» справу за допомогою хабаря.

Читайте також: У лісі на Харківщині постраждав рятувальник: що сталося (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
