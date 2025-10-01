Бензопилой спилил деревья в лесу: мужчине на Харьковщине «светит» тюрьма

Правоохранители передали в суд дело 56-летнего мужчины, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2024 года фигурант приехал в защитное лесное насаждение вблизи села Башиловка в Лозовском районе.

«Используя бензопилу, он незаконно спилил деревья, после чего перевез их к месту жительства в указанном селе», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре подсчитали – ущерб громаде составляет почти 130 тысяч гривен.

Мужчине инкриминируют незаконную порубку деревьев в защитных лесных насаждениях, а также перевозку незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ). Если вину докажут, ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что подозрение получил житель Змиевщины. В ГУ Нацполиции в Харьковской области объяснили: мужчина вез в автомобиле древесину без соответствующих документов, а затем пытался «замять» дело с помощью взятки.