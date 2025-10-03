До кінця доби в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
Про небезпечні метеорологічні явища попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 3 жовтня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомили синоптики.
Вони закликали жителів Харкова та області бути обережними.
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 4-5 жовтня найтепліше буде на сході та південному сході України.
«У східних областях +15+18 градусів. Дощі в суботу пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині, у Чернівецькій області. Ввечері поширяться на центральну частину та на північ України. На решті території – без опадів», – зазначила синоптикиня.
Нагадаємо, 30 жовтня затопило Одесу. Місто потерпало від потужної зливи, через негоду загинули люди. Також фіксували випадки переохолодження у жителів через тривале перебування у воді.
Новини за темою:
