До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
Об опасных метеорологических явлениях предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 3 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — сообщили синоптики.
Они призвали жителей Харькова и области быть осторожными.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 4-5 октября теплее всего будет на востоке и юго-востоке Украины.
«В восточных областях +15+18 градусов. Дожди в субботу пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, в Черновицкой области. Вечером распространятся на центральную часть и север Украины. На остальной территории — без осадков», — отметила синоптика.
Напомним, 30 октября затопило Одессу. Город страдал от мощного ливня, из-за непогоды погибли люди. Также фиксировали случаи переохлаждения у жителей из-за продолжительного пребывания в воде.
