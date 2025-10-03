Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков

Общество 15:17   03.10.2025
Виктория Яковенко
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков Фото: Олег Синегубов

Об опасных метеорологических явлениях предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 3 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — сообщили синоптики.

Они призвали жителей Харькова и области быть осторожными.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 4-5 октября теплее всего будет на востоке и юго-востоке Украины.

«В восточных областях +15+18 градусов. Дожди в субботу пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, в Черновицкой области. Вечером распространятся на центральную часть и север Украины. На остальной территории — без осадков», — отметила синоптика.

Напомним, 30 октября затопило Одессу. Город страдал от мощного ливня, из-за непогоды погибли люди. Также фиксировали случаи переохлаждения у жителей из-за продолжительного пребывания в воде.

Читайте также: Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
03.10.2025, 13:51
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
03.10.2025, 14:49
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
03.10.2025, 14:45
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
02.10.2025, 14:05
13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)
13 тысяч свиней погибли из-за российских обстрелов Харьковщины (фото, видео)
03.10.2025, 11:29
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
03.10.2025, 15:17

Новости по теме:

30.09.2025
Октябрь в Харькове начнется с опасной погоды. Где в Украине выпал снег 📹
23.09.2025
Быть внимательными рекомендует Синегубов: что ожидают в Харькове и области
19.09.2025
Харьков и область накроет шквальный ветер в субботу – синоптики
17.09.2025
В Харькове до конца суток – опасная погода: предупреждение синоптиков
26.08.2025
В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда возвращается жара


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.".