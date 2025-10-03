До конца суток в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 3 октября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», — сообщили синоптики.

Они призвали жителей Харькова и области быть осторожными.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 4-5 октября теплее всего будет на востоке и юго-востоке Украины.

«В восточных областях +15+18 градусов. Дожди в субботу пройдут в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, в Черновицкой области. Вечером распространятся на центральную часть и север Украины. На остальной территории — без осадков», — отметила синоптика.

Напомним, 30 октября затопило Одессу. Город страдал от мощного ливня, из-за непогоды погибли люди. Также фиксировали случаи переохлаждения у жителей из-за продолжительного пребывания в воде.