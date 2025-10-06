Що із підключенням електрики в Харкові та інших регіонах – Міненерго (відео)

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник в етері нацмарафону розповів про ситуацію в Харкові та інших областях України після російських ударів по інфраструктурних об’єктах.

“На Харківщині, на жаль, відбулися обстріли. Після останньої атаки залишається близько 3500 абонентів, які знеструмлені. Здійснюються всі заходи для повернення їм якомога швидше необхідного електропостачання. У той само час уже заживлено понад 2000 абонентів“, – сказав Колесник.

Найскладнішою він назвав ситуацію в Чернігівській та Сумській областях. Зокрема – в Шостці на Сумщині. Там відновлюють не лише електрику, а й подачу газу. Також відключення електрики були на Донеччині, там ситуацію обіцяють стабілізувати найближчим часом.

“Таким чином, ми бачимо, що по всіх прифронтових регіонах досить щільні атаки, досить постійні, що ускладнює відновлення. Є висока ймовірність повторних ударів, а при цьому постійні тривоги. Тому тут максимально енергетики координуються з місцевими органами влади, з військовими для того, щоб якомога швидше можна було отримати доступ до об’єктів. Як тільки ДСНС виконує локалізацію, утилізацію наслідків пожежогасіння, одразу здійснюють усі необхідні заходи щодо аварійно-відновлювальних робіт. Робота фактично триває 24/7, попри всі ризики та тривоги”, – відзначив заступник міністра енергетики.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також повідомив, що тривають аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах газовидобутку, які раніше атакувала російська армія. Тоді основні обстріли припали по Харківській та Полтавській областях.

“Як сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський, Росія буде робити все, щоб Україна не змогла займатися видобутком газу. Тому сьогодні Міністерство за дорученням президента інтенсивно працює з міжнародними партнерами. Проведено вже ряд зустрічей для залучення коштів фінансування для закупівлі імпортованого природного газу та швидкого ремонту основного складу обладнання, яке дає можливість відновити втрачені потужності. Також ми готуємося до всіх викликів, всіх можливих сценаріїв”, – підкреслив Колесник.