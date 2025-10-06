У Харкові через обстріли не ходять деякі тролейбуси: інформація мерії
У Харкові тимчасово призупинили рух тролейбусів по пр. Ново-Баварському, вул. Китаєнка та пр. Любові Малої, на ділянці від розворотного кола “Пр. Дзюби” до вул. Дудинської.
Про це увечері 6 жовтня попередила пресслужба Харківської міськради. Замість тролейбусів №11 та 27 тимчасово курсують:
- тролейбус №28: від розворотного кола “вул. Новий Побут” до майдану Конституції (через вул. Холодногірську, вул. Дудинської, вул. Планову, вул. Велику Гончарівську, бул. Гончарівський);
- автобус №27: від пр. Дзюби до ст. м. “Холодна гора” (через пр. Ново-Баварський, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої, вул. Дудинської).
Нагадаємо, масованого удару по енергетиці Харкова завдала російська армія минулої ночі. Найбільше дісталося саме Новобаварському району – по ньому вдарили 15 “шахедів”. У частині Харкова після цього зникла електрика. Її ще відновлюють, хоча більшість абонентів вже під’єднали. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, за останні дні росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили місто. Це він назвав серйозним ударом по потужностях Харківобленерго.
