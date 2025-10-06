В Харькове из-за обстрелов не ходят некоторые троллейбусы: информация мэрии
В Харькове временно приостановили движение троллейбусов на пр. Ново-Баварском, ул. Китаенко и пр. Любови Малой, на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Дудинской.
Об этом вечером 6 октября предупредила пресс-служба Харьковского горсовета. Вместо троллейбусов №11 и 27 временно курсируют:
- троллейбус №28: от разворотного круга «ул. Новый Быт» до пл. Конституции (через ул. Холодногорскую, ул. Дудинской, ул. Плановую, ул. Большую Гончаровскую, бул. Гончаровский);
- автобус №27: от пр. Дзюбы до ст. м. «Холодная гора» (через пр. Ново-Баварский, ул. Китаенко, пр. Любови Малой, ул. Дудинской).
Напомним, массированный удар по энергетике Харькова нанесла российская армия минувшей ночью. Больше всего досталось как раз Новобаварскому району — по нему ударили 15 «Шахедов». В части Харькова после этого пропало электричество. Его еще восстанавливают, хотя большую часть абонентов уже подключили. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, за последние дни россияне уничтожили две трансформаторные подстанции, которые питали город. Это он назвал серьезным ударом по мощностям Харьковоблэнерго.
