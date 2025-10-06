Что с подключением электричества в Харькове и других регионах — Минэнерго 📹

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в Харькове и других областях Украины после российских ударов по инфраструктурным объектам.

«В Харьковской области, к сожалению, произошли обстрелы. После последней атаки остается около 3500 обесточенных абонентов. Осуществляются все меры по возвращению им как можно скорее необходимого электроснабжения. В то же время уже запитано более 2000 абонентов», — сказал Колесник.

Самой сложной он назвал ситуацию в Черниговской и Сумской областях. В частности — в Шостке на Сумщине. Там восстанавливают не только электричество, но и подачу газа. Также отключения электрики были в Донецкой области, там ситуацию обещают стабилизировать в ближайшее время.

«Таким образом, мы видим, что по всем прифронтовым регионам достаточно плотные атаки, достаточно постоянные, что затрудняет восстановление. Имеется высокая вероятность повторных ударов, а при этом постоянные тревоги. Поэтому здесь максимально энергетики координируются с местными органами власти, с военными для того, чтобы как можно скорее можно было получить доступ к объектам. Как только ГСЧС выполняет локализацию, устранение последствий пожаротушения, сразу осуществляется все необходимые меры по аварийно-восстановительным работам. Работа фактически длится 24/7, несмотря на все риски и тревоги», — отметил замминистра энергетики.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также сообщил, что продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах газодобычи, которые ранее атаковала российская армия. Тогда основные обстрелы пришлись по Харьковской и Полтавской областям.

«Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россия будет делать все, чтобы Украина не смогла заниматься добычей газа. Потому сегодня Министерство по поручению президента интенсивно работает с международными партнерами. Проведен уже ряд встреч для привлечения средств финансирования для закупки импортированного природного газа и быстрого ремонта основного состава оборудования, позволяющего восстановить утраченные мощности. Также мы готовимся ко всем вызовам, всем возможным сценариям», — подчеркнул Колесник.