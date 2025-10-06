Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – причина

Сьогодні, 6 жовтня, очікуються небезпечні метеорологічні явища, повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

“Вночі та вранці 6 жовтня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м”, – передають синоптики.

У центрі також закликали водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорогах через обмежену видимість.

Крім того, у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Напередодні Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, якою буде погода на Харківщині 6 жовтня. За інформацією синоптиків, 6 жовтня в Харкові та області буде слабкий туман – вночі та вранці, а також вдень невеликий дощ. Вітер буде помірним – 5-10 м/с. А температура дещо знизиться, порівняно із теплою суботою. У Харкові прогнозують температуру вночі 6 – 8°, вдень 14 – 16°. В області – вночі 6 – 11°, вдень 13 – 18°.