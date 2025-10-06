Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – причина
Сьогодні, 6 жовтня, очікуються небезпечні метеорологічні явища, повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
“Вночі та вранці 6 жовтня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м”, – передають синоптики.
У центрі також закликали водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорогах через обмежену видимість.
Крім того, у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Напередодні Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, якою буде погода на Харківщині 6 жовтня. За інформацією синоптиків, 6 жовтня в Харкові та області буде слабкий туман – вночі та вранці, а також вдень невеликий дощ. Вітер буде помірним – 5-10 м/с. А температура дещо знизиться, порівняно із теплою суботою. У Харкові прогнозують температуру вночі 6 – 8°, вдень 14 – 16°. В області – вночі 6 – 11°, вдень 13 – 18°.
Читайте також: Сьогодні 6 жовтня 2025 року: яке свято і день в історії
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – причина»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2025 в 07:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 6 жовтня, очікуються небезпечні метеорологічні явища, повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.".