Сегодня утром в Харькове и области будет опасно – причина
Сегодня, 6 октября, ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 6 октября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м», – передают синоптики.
В центре также призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах ввиду ограниченной видимости.
Кроме того, в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Накануне Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, какой будет погода на Харьковщине 6 октября. По информации синоптиков, в Харькове и области будет слабый туман — ночью и утром, а также днем небольшой дождь. Ветер будет умеренным — 5-10 м/с. А температура несколько снизится, сравнительно с теплой субботой. В Харькове прогнозируют температуру ночью 6 – 8°, днем 14 – 16°. В области — ночью 6 – 11°, днем 13 – 18°.
Читайте также: Сегодня 6 октября 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня утром в Харькове и области будет опасно – причина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 октября 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 6 октября, ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.".