Сегодня утром в Харькове и области будет опасно – причина

Сегодня, 6 октября, ожидаются опасные метеорологические явления, передают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 6 октября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м», – передают синоптики.

В центре также призвали водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах ввиду ограниченной видимости.

Кроме того, в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Накануне Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, какой будет погода на Харьковщине 6 октября. По информации синоптиков, в Харькове и области будет слабый туман — ночью и утром, а также днем небольшой дождь. Ветер будет умеренным — 5-10 м/с. А температура несколько снизится, сравнительно с теплой субботой. В Харькове прогнозируют температуру ночью 6 – 8°, днем ​​14 – 16°. В области — ночью 6 – 11°, днем ​​13 – 18°.