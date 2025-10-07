Сьогодні 7 жовтня 2025: яке свято та день в історії

Сьогодні – Всесвітній день дій за гідну працю. 7 жовтня у 1253-му коронували князя Данила Галицького. У 1879-му Австро-Угорська та Німецька імперії уклали угоду, на базі якої згодом утворився Троїстий союз. У 1913-му на заводі Форда вперше запустили конвеєр. У 1952-му винахідники отримали патент на штрих-код. У 1959 році з’явилися перші у світі знімки зворотного боку Місяця. У 2023-му терористи ХАМАС вдерлися до Ізраїлю.

Свята та пам’ятні дати 7 жовтня

7 жовтня у світі – Всесвітній день дій за гідну працю.

Також сьогодні: Всесвітній день бавовни, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, День лисих і вільних.

<br />

7 жовтня в історії

7 жовтня 1253 року коронували та миропомазали князя Данила Галицького. Він став першим королем Русі. Докладніше.

7 жовтня 1879 року Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою. Цей договір став першим кроком до створення потрійного Троїстого Союзу. Докладніше.

7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі. Докладніше.

7 жовтня 1952 року винахідники Бернард Сільвер та Норман Джозеф Вудленд отримали патент на штрих-код. Докладніше.

7 жовтня 1959 року радянський космічний апарат “Луна-3” зробив перші у світі знімки зворотного боку Місяця. Докладніше.

7 жовтня 2023 року відбулося вторгнення терористів ХАМАС до Ізраїлю. Докладніше.

Церковне свято

7 жовтня в Україні вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 7 жовтня гримить грім, то взимку буде мало снігу.

Птахи низько літають – до ранньої та холодної зими.

Що не можна робити 7 жовтня

Не можна скаржитися на життя.

Не можна переносити заплановані справи.

Не можна приймати подарунки від незнайомих людей.