Сьогодні 7 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні – Всесвітній день дій за гідну працю. 7 жовтня у 1253-му коронували князя Данила Галицького. У 1879-му Австро-Угорська та Німецька імперії уклали угоду, на базі якої згодом утворився Троїстий союз. У 1913-му на заводі Форда вперше запустили конвеєр. У 1952-му винахідники отримали патент на штрих-код. У 1959 році з’явилися перші у світі знімки зворотного боку Місяця. У 2023-му терористи ХАМАС вдерлися до Ізраїлю.
Свята та пам’ятні дати 7 жовтня
7 жовтня у світі – Всесвітній день дій за гідну працю.
Також сьогодні: Всесвітній день бавовни, Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію, День лисих і вільних.
7 жовтня в історії
7 жовтня 1253 року коронували та миропомазали князя Данила Галицького. Він став першим королем Русі. Докладніше.
7 жовтня 1879 року Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою. Цей договір став першим кроком до створення потрійного Троїстого Союзу. Докладніше.
7 жовтня 1913 року вперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі. Докладніше.
7 жовтня 1952 року винахідники Бернард Сільвер та Норман Джозеф Вудленд отримали патент на штрих-код. Докладніше.
7 жовтня 1959 року радянський космічний апарат “Луна-3” зробив перші у світі знімки зворотного боку Місяця. Докладніше.
7 жовтня 2023 року відбулося вторгнення терористів ХАМАС до Ізраїлю. Докладніше.
Церковне свято
7 жовтня в Україні вшановують пам’ять мучеників Сергія і Вакха. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо 7 жовтня гримить грім, то взимку буде мало снігу.
Птахи низько літають – до ранньої та холодної зими.
Що не можна робити 7 жовтня
Не можна скаржитися на життя.
Не можна переносити заплановані справи.
Не можна приймати подарунки від незнайомих людей.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна; Теги: исторія, свято, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сьогодні 7 жовтня 2025: яке свято та день в історії»; з категорії Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні – Всесвітній день дій за гідну працю. 7 жовтня у 1253-му коронували князя Данила Галицького".