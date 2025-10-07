Сегодня 7 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня – Всемирный день действий за достойный труд. 7 октября в 1253 году короновали князя Даниила Галицкого. В 1879-м Австро-Венгерская и Немецкая империи заключили соглашение, на базе которого впоследствии образовался Тройственный союз. В 1913-м на заводе Форда впервые запустили конвейер. В 1952-м изобретатели получили патент на штрих-код. В 1959-м появились первые в мире снимки обратной стороны Луны. В 2023-м террористы ХАМАС ворвались в Израиль.
Праздники и памятные даты 7 октября
7 октября в мире – Всемирный день действий за достойный труд.
Также сегодня: Всемирный день хлопка, Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии, День лысых и свободных.
7 октября в истории
7 октября 1253 года короновали и миропомазали князя Даниила Галицкого. Он стал первым королем Руси. Подробнее.
7 октября 1879 года Австро-Венгерская империя заключила тайное соглашение с Германской. Этот договор стал первым шагом к созданию Тройственного союза. Подробнее.
7 октября 1913 года впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме – на конвейере. Подробнее.
7 октября 1952 года изобретатели Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд получили патент на штрих-код. Подробнее.
7 октября 1959 года советский космический аппарат «Луна-3» сделал первые в мире снимки обратной стороны Луны. Подробнее.
7 октября 2023 года произошло вторжение террористов ХАМАС в Израиль. Подробнее.
Церковный праздник
7 октября в Украине чтят память мучеников Сергия и Вакха. Подробнее.
Народные приметы
Если 7 октября гремит гром, то зимой будет мало снега.
Птицы низко летают – к ранней и холодной зиме.
Что нельзя делать 7 октября
Нельзя жаловаться на жизнь.
Нельзя переносить запланированные дела.
Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.
Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, свято, церковный праздник;
