Сегодня 7 октября 2025: какой праздник и день в истории

Сегодня – Всемирный день действий за достойный труд. 7 октября в 1253 году короновали князя Даниила Галицкого. В 1879-м Австро-Венгерская и Немецкая империи заключили соглашение, на базе которого впоследствии образовался Тройственный союз. В 1913-м на заводе Форда впервые запустили конвейер. В 1952-м изобретатели получили патент на штрих-код. В 1959-м появились первые в мире снимки обратной стороны Луны. В 2023-м террористы ХАМАС ворвались в Израиль.

Праздники и памятные даты 7 октября

7 октября в мире – Всемирный день действий за достойный труд.

Также сегодня: Всемирный день хлопка, Международный день осведомленности о тригеминальной невралгии, День лысых и свободных.

7 октября в истории

7 октября 1253 года короновали и миропомазали князя Даниила Галицкого. Он стал первым королем Руси. Подробнее.

7 октября 1879 года Австро-Венгерская империя заключила тайное соглашение с Германской. Этот договор стал первым шагом к созданию Тройственного союза. Подробнее.

7 октября 1913 года впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме – на конвейере. Подробнее.

7 октября 1952 года изобретатели Бернард Сильвер и Норман Джозеф Вудланд получили патент на штрих-код. Подробнее.

7 октября 1959 года советский космический аппарат «Луна-3» сделал первые в мире снимки обратной стороны Луны. Подробнее.

7 октября 2023 года произошло вторжение террористов ХАМАС в Израиль. Подробнее.

Церковный праздник

7 октября в Украине чтят память мучеников Сергия и Вакха. Подробнее.

Народные приметы

Если 7 октября гремит гром, то зимой будет мало снега.

Птицы низко летают – к ранней и холодной зиме.

Что нельзя делать 7 октября

Нельзя жаловаться на жизнь.

Нельзя переносить запланированные дела.

Нельзя принимать подарки от незнакомых людей.