Удари по світлу, Зеленський попередив Бєлгород – огляд фронту на Харківщині

РФ відновила енергетичний терор: по Харкову били десятки «шахедів», розпочалися екстрені відключення світла. Президент України попередив Бєлгород, що комфортного життя не буде. Російська пропаганда бреше про «оточений Куп’янськ». Командир полку «Ахіллес» рекомендує цивільним купувати рушниці. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Різко збільшилася кількість ворожих атак на Південно-Слобожанському напрямку. Цього тижня Генштаб ЗСУ інформував про рекордні за тривалий час показники: декілька разів по три десятки боєзіткнень за добу. Здебільшого бої йдуть вздовж кордону з РФ – від Вовчанська на схід – аж до Осколу. На Куп’янському напрямку статистично ворожих штурмів було менше. Вони відбувалися як на правобережжі, так і на лівобережжі Осколу. Найгарячішою точкою на мапі фронту на Харківщині залишається Куп’янськ. Попри високу активність ворога просувань в окупантів немає уже третій тиждень поспіль, про що свідчить, зокрема, й відсутність змін на мапі «DeepState».

<br />

Ворог розпочав підготовку до «опалювального сезону»

Україна переживає чергову хвилю масованих атак на енергосистему. У минулі вихідні та на початку тижня під ударами десятків «шахедів» був Харків. Росіяни знищили три трансформаторні підстанції, що живили місто.

«Ми бачимо тенденцію, коли російський агресор б’є по критичній інфраструктурі. В основному це енергетична інфраструктура. Ми, на жаль, маємо дуже потужні обстріли за останні тижні. Це три обстріли по енергетичній галузі, яка заживлює місто Харків. І насправді дуже важкі наслідки», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Попри це електрику в Харкові оперативно відновили. Але під кінець тижня росіянам таки вдалося домогтися масованих відключень – комбінованою атакою по об’єктах генерації в першу чергу на Київщині та Дніпровщині. Для стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми країни застосували аварійні відключення. Разом із ударами по генерації та трансформаторах, ворог не полишає в спокої й газову інфраструктуру країни.

«Це паралельні абсолютно шляхи, якими вони йдуть. І по електрогенерації працюють, і по газу працюють, по газовидобутку працюють і все інше. Ми дійсно неймовірними зусиллями зараз зберігаємо, по-перше, тиск газу в оселях. Це дуже важливо, щоб наші споживачі, наші люди не відчули цих ударів. Однак, повірте, ціна цьому – це цілодобова робота всіх абсолютно служб. У собі ми впевнені. Звичайно, все буде залежати від дій ворога. Від дій наших військових», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Око за око»

Цього року в енергетичній війні Росії проти України настав перелам, який росіянам ще доведеться усвідомити. Адже тепер це ще й енергетична війна України проти Росії. Базову заяву на цьому тижні зробив президент України Володимир Зеленський.

«Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що», – підкреслив президент.

В інтерв’ю Укрінформу Зеленський окремо зупинився на транскордонному протистоянні «Харків – Бєлгород». Він прокоментував удари по російському місту та блекаути в ньому та наголосив, що українські війська завдають тільки точкових ударів «саме туди, куди вказує завдання». А також нагадав, що Бєлгородський напрямок – один із найінтенсивніших, звідки б’ють по Україні. Адже саме з Бєлгорода та області по Харківщині летять ракети й КАБи. Зокрема – по інфраструктурі. Тож жителям Бєлгорода, на думку Володимира Зеленського, досить залишатися в комфорті.

Фейки та правда про Куп’янськ

Навіть на тлі половинчастих успіхів РФ у енергетичній війні успіхи на фронті виглядають ще більш примарними. Протягом трьох тижнів, із 19 вересня, мапа на Харківщині радикально не змінювалася. Але це не заважало російській пропаганді методично повідомляти про «перемоги». Головним епіцентром переможних реляцій став Куп’янськ. Поки українські офіційні джерела зменшили до мінімуму будь-які коментарі про ситуацію в місті, російські користалися інформаційним вакуумом і наповнювали його своїми фейками.

«Російські пропагандисти останнім часом почали розповсюджувати дезінформацію, пов’язану з Куп’янськом. У першу чергу, що Куп’янськ оточений, або за іншими даними, нібито Куп’янськ вже контролюють на 50% російські окупаційні війська. І в принципі, що для українських військових у Куп’янську настає, скажімо так, критичний час у вигляді, як люблять говорити російські пропагандисти, котла. Дійсно, станом на сьогодні російських окупантів не вдалося вибити за північно-західну частину населеного пункту. І вони продовжують рухатися вздовж проспекту Конституції, а також Захисників Куп’янська, які виходять з траси Р-79 і є фактичним продовженням цієї траси. Це не говорить про те, що зараз 50% Куп’янська контролюється. І Сили оборони України контратакують, а також намагаються стабілізувати ситуацію саме вздовж траси Р-79, тобто вздовж основного проспекту», – зазначив оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

FPV-дрони «десантуються» з «Молний»

Про нову тактику використання відомих харків’янам БпЛА «Молния» попередив не тільки військових, але й цивільних командир полку «Ахіллес» Юрій Федоренко. І запропонував радикальні методи розв’язання питання.

«Молния» заносить на відстань 20 км від лінії бойового зіткнення три FPV-дрони-камікадзе, які атакують ту чи іншу ціль. Особисто моя думка: ми розвиваємося, ми зможемо їх і більш інтенсивно душити засобами радіоелектронної боротьби, і виявляти засобами радіоелектронної розвідки, збивати за рахунок наших перехоплювачів. Але важливо вміти від них також захиститися, як мінімум від того, що вони несуть, – від FPV-дронів камікадзе. Для цього і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття FPV-дронів-камікадзе. А також закликаю цивільний сектор не зволікати та не думати про те, що війна може пройти повз. Ви маєте бути готові: у кого є можливість, оформте рушницю та навчиться з неї ефективно та якісно стріляти», – звернувся Федоренко.