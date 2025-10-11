Удары по свету, Зеленский предупредил Белгород — обзор фронта на Харьковщине

РФ возобновила энергетический террор: по Харькову били десятки «Шахедов», начались экстренные отключения света. Президент Украины предупредил Белгород, что комфортной жизни не будет. Российская пропаганда лжет об «окруженном Купянске». Командир полка «Ахиллес» рекомендует гражданским покупать ружья. Главные события войны на Харьковщине за неделю – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Резко увеличилось количество вражеских атак на Южно-Слобожанском направлении. На этой неделе Генштаб ВСУ информировал о рекордных за длительное время показателях: несколько раз по три десятка боестолкновений за сутки. В основном бои идут вдоль границы с РФ – от Волчанска на восток – до Оскола. На Купянском направлении статистически вражеских штурмов было меньше. Они происходили как на правобережье, так и на левобережье Оскола. Самой горячей точкой на карте фронта в Харьковской области остается Купянск. Несмотря на высокую активность врага продвижений у оккупантов нет уже третью неделю подряд, о чем свидетельствует, в частности, отсутствие изменений на карте «DeepState».

<br />

Враг начал подготовку к «отопительному сезону»

Украина переживает очередную волну массированных атак на энергосистему. За прошлые выходные и в начале недели под ударами десятков «Шахедов» был Харьков. Россияне уничтожили три трансформаторные подстанции, питавшие город.

«Мы видим тенденцию, когда российский агрессор бьет по критической инфраструктуре. В основном, это энергетическая инфраструктура. Мы, к сожалению, имеем очень мощные обстрелы за последние недели. Это три обстрела по энергетической отрасли, заживляющей город Харьков. И действительно очень тяжелые последствия», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Несмотря на это, электричество в Харькове оперативно восстановили. Но к концу недели россиянам удалось добиться массированных отключений – комбинированной атакой по объектам генерации в первую очередь на Киевщине и Днепровщине. Для стабилизации работы объединенной энергосистемы страны применили аварийные отключения. Вместе с ударами по генерации и трансформаторам враг не оставляет в покое и газовую инфраструктуру страны.

«Это параллельные абсолютно пути, по которым они идут. И по электрогенерации работают, и по газу работают, по газодобыче работают и все остальное. Мы действительно невероятными усилиями сейчас сохраняем, во-первых, давление газа в домах. Это очень важно, чтобы наши потребители, наши люди не почувствовали эти удары. Однако, поверьте, цена этому – это круглосуточная работа всех абсолютно служб. В себе мы уверены. Конечно, все будет зависеть от действий врага. От действий наших военных», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Око за око»

В этом году в энергетической войне России против Украины наступил перелом, который россиянам еще предстоит осознать. А ведь теперь это еще и энергетическая война Украины против России. Базовое заявление на этой неделе сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Задача сейчас – быть более активными во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России. Украинская точность уже видна, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Безусловно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что», — подчеркнул президент.

В интервью Укринформу Зеленский отдельно остановился на трансграничном противостоянии «Харьков – Белгород». Он прокомментировал удары по российскому городу и блекауты в нем и подчеркнул, что украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда указывает задача. А также напомнил, что Белгородское направление – одно из самых интенсивных, откуда бьют по Украине. Ведь именно из Белгорода и области по Харьковщине летят ракеты и КАБы. В частности – по инфраструктуре. Так что жителям Белгорода, по мнению Владимира Зеленского, достаточно оставаться в комфорте.

Фейки и правда о Купянске

Даже на фоне половинчатых успехов РФ в энергетической войне успехи на фронте выглядят еще более призрачными. В течение трех недель, с 19 сентября карта на Харьковщине радикально не менялась. Но это не мешало российской пропаганде методически сообщать о победах. Главным эпицентром победных реляций стал Купянск. Пока украинские официальные источники снизили до минимума любые комментарии о ситуации в городе, российские пользовались информационным вакуумом и наполняли его своими фейками.

«Российские пропагандисты в последнее время начали распространять дезинформацию, связанную с Купянском. В первую очередь, что Купянск оцеплен, или по другим данным, якобы Купянск уже контролируют на 50% российские оккупационные войска. И в принципе, что для украинских военных в Купянске наступает, скажем так, критическое время в виде, как любят говорить российские пропагандисты, котла. Действительно, по состоянию на сегодня оккупантов не удалось выбить за северо-западную часть населенного пункта. И они продолжают двигаться вдоль проспекта Конституции, а также Защитников Купянска, которые выходят из трассы Р-79 и являются фактическим продолжением этой трассы. Это не говорит о том, что сейчас 50% Купянска контролируется. И Силы обороны Украины контратакуют, а также пытаются стабилизировать ситуацию именно вдоль трассы Р-79, то есть вдоль основного проспекта», – отметил обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

FPV-дроны «десантируются» из «Молний»

О новой тактике использования известных харьковчанам БпЛА «Молния» предупредил не только военных, но и гражданских командир полка «Ахиллес» Юрий Федоренко. И предложил радикальные методы решения вопроса.

«Молния» заносит на расстояние 20 км от линии боевого столкновения три FPV-дрона-камикадзе, которые атакуют ту или иную цель. Лично мое мнение: мы развиваемся, мы сможем их и более интенсивно душить средствами радиоэлектронной борьбы, и выявлять средствами радиоэлектронной разведки, сбивать за счет наших перехватчиков. Но важно уметь от них также защититься, как минимум от того, что они несут – от FPV-дронов камикадзе. Для этого и для военных мы наращиваем возможности по пользованию индивидуальным стрелковым оружием, а именно ружьем для потенциального сбивания FPV-дронов-камикадзе. А также призываю гражданский сектор не медлить и не думать о том, что война может пройти мимо. Вы должны быть готовы: у кого есть возможность, оформите ружье и научится из него эффективно и качественно стрелять», — обратился Федоренко.