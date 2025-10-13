Жінка на Харківщині вдарила стільцем товариша по голові під час сварки – НПУ
Правоохоронці затримали на Харківщині жінку, яка, за даними слідства, під час сварки травмувала молодшого на 20 років товариша.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, конфлікт між чоловіком та жінкою виник під час вживання спиртних напоїв.
«У розпалі сварки 46-річна жінка схопила дерев’яний стілець і вдарила ним 23-річного потерпілого по голові. Чоловіка з травмами доставлено до лікарні, де йому надано необхідну медичну допомогу», – розповіли правоохоронці.
Копи затримали фігурантку. Їй вручили підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Жінці вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Якщо провину доведуть, підозрюваній загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, на Салтівці 19-річна дівчина поранила ножем 42-річного чоловіка під час сварки, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
