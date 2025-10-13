Женщина на Харьковщине ударила стулом товарища по голове во время ссоры – НПУ

Правоохранители задержали на Харьковщине женщину, которая, по данным следствия, во время ссоры травмировала младшего на 20 лет товарища.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, конфликт между мужчиной и женщиной возник во время употребления спиртных напитков.

«В разгар ссоры 46-летняя женщина схватила деревянный стул и ударила им 23-летнего пострадавшего по голове. Мужчину с травмами доставили в больницу, где ему предоставлена ​​необходимая медицинская помощь», — рассказали правоохранители.

Копы задержали фигурантку. Ей вручили подозрение по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Женщине уже избрали меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток. Если вину докажут, подозреваемой грозит до 8 лет тюрьмы.

