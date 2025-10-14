Харків бомбили, співробітнику СТО загрожує довічне – підсумки 14 жовтня

Харків бомбардували КАБами напередодні ввечері. Імовірному корегувальнику російських ударів БпЛА по місту світить довічне. Харківські полісмени викрили групу торговців фальсифікованими БАДами. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 14 жовтня.

Керовані авіабомби скинули на Харків ввечері 13 жовтня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни застосували два КАБи. За даними мера Ігоря Терехова, «прильоти» були в Салтівському та Слобідському районах. Зокрема, під ударом була територія лікарні в Салтівському районі. Бомба влучила в господарчу будівлю поруч із корпусом, де перебували пацієнти. Вікна вилетіли, тож семеро людей отримали поранення склом. Ще в п’ятдесяти пацієнтів – гостра реакція на стрес. За даними ДСНС, по місту пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, одноповерховий гараж, цивільне підприємство та легкові автівки. Крім того, після “прильотів” частково без електрики залишилися три райони Харкова. Міський голова вночі пояснив: пошкоджені лінії електропередачі, без світла 30 тисяч абонентів. Енергетики змогли оперативно відновити зруйноване.

Співробітника СТО з Харкова підозрюють у роботі на РФ. Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула заявив: 48-річний чоловік коригував повітряні атаки по Силах оборони в рідному місті. Конкретно йдеться про наліт БпЛА 5 червня. За даними слідства, підозрюваний після нічної атаки обходив місця «прильотів», щоб зафіксувати масштаби руйнувань і передати звіт куратору з РФ. На роботу до росіян він влаштувався через телеграм-канал, де шукав швидкого заробітку. Також у СБУ інформують, що підозрюваний майже щодня об’їжджав Харків велосипедом і намагався виявити об’єкти, де могли перебувати українські захисники. Затримали чоловіка в момент, коли він вдома узагальнював нові координати потенційних цілей. Йому повідомили про підозру в держзраді. Зараз фігурант у СІЗО, йому загрожує довічне.

Нібито корисні добавки насправді могли спричинити невідворотні наслідки для здоров’я, відзначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Торгували добавками, запустивши в соцмережах таргетовану рекламу, що була націлена на літніх людей. При цьому ділки пропонували придбати своє зілля нібито в межах державної програми «Підтримка». Виробляли фальсифікат у рівних регіонах України. У Харкові для розповсюдження БАДів діяв колцентр. Продукцію розсилали замовникам поштою. Організатором процесу слідчі вважають жителя Києва, про підозри в цій справі вже повідомили чотирьом фігурантам. В обласній прокуратурі уточнили: уже довели шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тисяч гривень. Зараз групу ділків перевіряють на причетність до ошукання ще понад 80 людей на суму близько мільйона гривень.