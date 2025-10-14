Харьков бомбили, сотруднику СТО грозит пожизненное — итоги 14 октября

Харьков бомбили КАБами накануне вечером. Вероятному корректировщику российских ударов БпЛА по городу светит пожизненное. Харьковские полицейские разоблачили группу торговцев фальсифицированными БАДами. МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 октября.

Управляемые авиабомбы сбросили на Харьков вечером 13 октября. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне применили два КАБа. По данным мэра Игоря Терехова, «прилеты» были в Салтовском и Слободском районах. В частности, под ударом была территория больницы в Салтовском районе. Бомба попала в хозяйственную постройку рядом с корпусом, где находились пациенты. Окна вылетели, поэтому семь человек получили ранения стеклом. Еще у 50 пациентов – острая реакция на стресс. По данным ГСЧС, по городу повреждены трехэтажное здание медучреждения, одноэтажный гараж, гражданское предприятие и легковые автомобили. Кроме того, после «прилетов» частично без электричества остались три района Харькова. Городской голова ночью объяснил: повреждены линии электропередачи, без света 30 тысяч абонентов. Энергетики смогли оперативно восстановить разрушенное.

Сотрудника СТО из Харькова подозревают в работе на РФ. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил: 48-летний мужчина корректировал воздушные атаки по Силам обороны в родном городе. Речь идет о налете БпЛА 5 июня. По данным следствия, подозреваемый после ночной атаки обходил места «прилетов», чтобы зафиксировать масштабы разрушений и передать отчет куратору из РФ. На работу к россиянам он устроился через Telegram-канал, где искал быстрый заработок. Также в СБУ сообщают, что подозреваемый почти ежедневно объезжал Харьков на велосипеде и пытался обнаружить объекты, где могли находиться украинские защитники. Задержали мужчину в момент, когда он дома обобщал новые координаты потенциальных целей. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему грозит пожизненное заключение.

Якобы полезные добавки на самом деле могли привести к необратимым последствиям для здоровья, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Торговали добавками, запустив в соцсетях таргетированную рекламу, которая была нацелена на пожилых людей. При этом дельцы предлагали приобрести свое зелье якобы в рамках государственной программы «Підтримка». Производили фальсификат в равных регионах Украины. В Харькове для распространения БАДов действовал колл-центр. Продукцию рассылали заказчикам по почте. Организатором процесса следователи считают жителя Киева, о подозрениях в этом деле уже сообщили четырем фигурантам. В областной прокуратуре уточнили: уже доказали шесть эпизодов мошенничества на сумму почти 100 тысяч гривен. Сейчас группу дельцов проверяют на причастность к обману еще более 80 человек на сумму около миллиона гривен.