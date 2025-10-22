Чоловік підірвався під час роботи в полі на Харківщині

66-річний чоловік кермував трактором, коли стався вибух, повідомила ДСНС у Харківській області.

Як передає МГ «Об’єктив», інцидент стався сьогодні, 22 жовтня, на території Вільхівської територіальної громади у Харківському районі.

Трактор підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час робіт у полі.

Унаслідок вибуху постраждав водій транспорту — 66-річний тракторист. У постраждалого чоловіка акубаротравма та осколкове поранення обличчя.

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Постраждалих серед них немає. Однак не минулося без жертв серед дорослих. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали.