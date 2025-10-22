Мужчина подорвался, работая в поле на Харьковщине

66-летний мужчина управлял трактором, когда произошел взрыв, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Как передает МГ «Объектив», инцидент произошел сегодня, 22 октября, на территории Ольховской территориальной громады в Харьковском районе.

Трактор подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время работ в поле.

В результате взрыва пострадал водитель транспорта — 66-летний тракторист. У пострадавшего мужчина акубаротравма (контузия) и осколочное ранение лица.

Напомним, сегодня, 22 октября, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: происходит атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей до самого простого укрытия. Всех 48 детей эвакуировали. Пострадавших в их числе нет. Однако не обошлось без жертв среди взрослых. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Дорремстрой» — он погиб. Еще девять человек — три мужчины и шесть женщин — пострадали.