Мужчина подорвался, работая в поле на Харьковщине

Происшествия 18:24   22.10.2025
Оксана Якушко
Мужчина подорвался, работая в поле на Харьковщине Иллюстрация: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

66-летний мужчина управлял трактором, когда произошел взрыв, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Как передает МГ «Объектив», инцидент произошел сегодня, 22 октября, на территории Ольховской территориальной громады в Харьковском районе.

Трактор подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время работ в поле.

В результате взрыва пострадал водитель транспорта — 66-летний тракторист. У пострадавшего мужчина акубаротравма (контузия) и осколочное ранение лица.

Напомним, сегодня, 22 октября, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове.

Автор: Оксана Якушко
